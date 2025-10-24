بقایای ۱۲۰ عضو یک خانواده فلسطینی که همگی در یک حمله رژیم اسرائیل به شهادت رسیده بودند، پس از دو سال به یک محل دفن دائمی منتقل و به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تیم‌های دفاع مدنی فلسطین امروز بقایای ۱۲۰ نفر از اعضای خانواده‌ای را به خاک سپردند که همگی در زمان جنگ غزه و طی یکی از حملات رژیم اسرائیل به شهادت رسیده بودند. 

خانواده «شوهبیر» همگی اجبارا در یک گور دسته‌جمعی موقت به خاک سپرده شده بودند، زیرا در آن زمان حملات رژیم اسرائیل حتی دسترسی به گورستان‌ها را غیرممکن کرده بود. اما امروز تیم‌های دفاع مدنی غزه پیکر‌های این خانواده را به گورستان «شیخ شعبان» در شرق شهر غزه منتقل کرده و به خاک سپردند.

به گزارش رسانه‌ها، ده‌ها نفر از ساکنان محل برای ادای نماز میت در محل جمع شدند.

در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۶ آبان ۱۴۰۲) هواپیما‌های جنگی رژیم اسرائیل خانه‌ای را در محله «الصبرا» شهر غزه که پناهگاه اعضای خانواده شوهیبر بود، بمباران کردند. به گفته ناهید شوهیبر، یکی از بازماندگان، این حمله بیش از ۹۵ نفر را به شهادت رساند و چندین نفر دیگر هم زیر آوار گرفتار شدند.

او گفت که بازماندگان چاره‌ای جز دفن موقت عزیزانشان در یک قطعه زمین کشاورزی نزدیک پناهگاه نداشتند، زیرا مسیر رسیدن به گورستان‌های معمولی بسیار خطرناک بود.

رائد الدهشان، مدیر کل دفاع مدنی غزه، گفت: «با کمک متخصصان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت و داوطلبان، بیش از ۱۲۰ شهید را از قبر موقت به آرامگاه ابدی‌شان منتقل کردیم.»

در طول تقریباً دو سال نسل‌کشی رژیم اسرائیل، ده‌ها گورستان موقت در سراسر غزه پدیدار شده است. خانواده‌ها مجبور بودند شهدا را در حیاط بیمارستان‌ها، حیاط مدارس و زمین‌های خالی دفن کنند، زیرا بمباران‌های مداوم و مسدود شدن جاده‌ها مانع از انتقال شهدا به محل مناسب می‌شد.

گزارش‌های حقوق بشر می‌گوید هزاران فلسطینی در گور‌های موقت نزدیک خانه‌ها و بیمارستان‌ها دفن شده‌اند.

شایان ذکر است که تیم‌های دفاع مدنی غزه همچنان در میان خطرات شدید و کمبود تجهیزات، اجساد را از زیر آوار بیرون می‌کشند. این آژانس می‌گوید محدودیت‌های رژیم اسرائیل مانع ورود ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات ایمنی می‌شود و کارگران را مجبور می‌کند با دست حفاری کنند.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: نوار غزه ، نسل کشی اسرائیل ، شهادت فلسطینیان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
لعن ونفرین براسراییل وصهیونیست های جنایتکار وحامیانشان !
