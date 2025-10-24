باشگاه خبرنگاران جوان- میرزادی- دختری ۱۶ ساله به نام مینا پس از تجربه سال‌ها فشار روانی در محیط خانواده، توانست از وضعیت بحرانی خود عبور کرده و زندگی تازه‌ای را آغاز کند.



براساس این گزارش، مینا که در محیطی پرتنش و با رفتار‌های کنترل‌گرانه و انتقاد‌های مداوم مادرش رشد کرده بود، دچار اضطراب شدید و مشکلات روحی شده بود. جدایی والدین و دوری از پدر نیز باعث تشدید وضعیت روانی این نوجوان شده و او را در شرایط دشواری قرار داده بود.



کارشناسان روان‌شناسی با بررسی وضعیت روحی این نوجوان، جلسات درمانی و گفت‌و‌گو‌های منظم را آغاز کردند، مشاور با آموزش مهارت‌های کنترل اضطراب، شناخت مرز‌های شخصی و نحوه گفت‌و‌گو با والدین، توانست به مینا کمک کند تا به تدریج بر ترس و احساس بی‌پناهی خود غلبه کند.



در ادامه روند مشاوره، والدین مینا نیز در جلسات خانوادگی حضور یافتند و با راهنمایی کارشناسان، به اهمیت اصلاح رفتار‌های خود و تأثیر آن بر سلامت روان فرزندشان پی بردند، مادر مینا با پذیرش اشتباهات گذشته، در مسیر ایجاد رابطه‌ای سالم‌تر با دخترش گام برداشت.



در نتیجه‌ی این حمایت‌ها، مینا توانست دوباره به تحصیل بازگردد و مسیر جدیدی در زندگی خود آغاز کند، او اکنون با اعتماد به نفس و آرامش بیشتری در کنار خانواده زندگی می‌کند و امیدوار است تجربه‌اش الهام‌بخش سایر نوجوانانی باشد که در شرایط مشابه قرار دارند.



جواد تهامی، روانشناس گفت: حمایت خانواده، مراجعه به مشاوران متخصص و شناسایی زودهنگام علائم اضطراب در نوجوانان می‌تواند از بروز آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کند.



وی افزود: وقتی نوجوانی مانند مینا در محیطی قرار می‌گیرد که کنترل شدید والدین و بازخورد‌های منفی مداوم به‌عنوان اصلی‌ترین وضعیت زندگی او مطرح است، حس ارزشمندی‌اش تخریب می‌شود، ترس از اشتباه، اضطراب دائمی و احساس بی‌پناهی می‌تواند به شکل مزمن در روان او رسوخ کند، در چنین موقعیتی مهم است که نوجوان فرصت بیان آزادانه‌ی احساساتش را بیابد و بداند که آزادی بیان و داشتن مرز‌های شخصی، بخشی از رشد سالم اوست.



وی تصریح کرد: مداخله مشاوره‌ای و مهارت‌آموزی در عرصه کنترل اضطراب، شناخت الگو‌های فکری مخرب و آموزش مرزگذاری با والدین، می‌تواند جریان تغییر را برای نوجوان ایجاد کند و وقتی نوجوان متوجه شود بار احساسات و مسئولیت‌های بزرگسالان بر دوشش نیست و می‌تواند با حمایت صحیح از بحران عبور کند، امیدآفرینی در مسیر سازگاری روانی شکل می‌گیرد.