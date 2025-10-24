در پی افزایش تنش‌ها با ونزوئلا، پنتاگون ناو هواپیمابر «جرالد فورد» خود را به منطقه کارائیب اعزام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا دستور اعزام یک گروه ضربت متشکل از ناو هواپیمابر مستقر در اروپا به منطقه کارائیب را صادر کرده است.

شان پارنل، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد: «گروه ضربت جرالد آر. فورد و بال هوایی مرتبط با آن برای از بین بردن سازمان‌های جنایی فراملی و مبارزه با تروریسم مواد مخدر اعزام می‌شوند». 

ناو «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» یک ناو هواپیمابر هسته‌ای نیروی دریایی آمریکا است. واشنگتن این ناو را به عنوان بزرگترین کشتی جنگی ساخته شده در جهان معرفی می‌کند.

سی‌ان‌ان گزارش داده است که افزایش نیرو‌های آمریکایی در کارائیب، سوالاتی را در مورد قصد واقعی دولت ترامپ در این منطقه ایجاد کرده است. دولت ترامپ بار‌ها مدعی شده که حضور نظامی بخشی از کارزار آن برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، اما رئیس جمهور آمریکا همچنین در حال بررسی حملاتی در داخل خود ونزوئلا به عنوان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر با هدف تضعیف «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور این کشور است.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: ناو هواپیمابر ، کارائیب ، پنتاگون
خبرهای مرتبط
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
ونزوئلا: هرگونه عملیات سیا در کشور ما شکست خواهد خورد
مادورو: ونزوئلا ۵۰۰۰ موشک روسی در اختیار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشویق به شلیک به کودکان فلسطینی در کابینه جنگ
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
غزه به میدان مین تبدیل شده؛ پاکسازی مهمات ۳۰ سال طول می‌کشد
اردوغان: حماس به آتش‌بس پایبند است، اسرائیل نقض می‌کند
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
نمایش محصولات افغانستان در نمایشگاه کشاورزی عربستان
حازم قاسم: حماس به آتش بس پایبند است
آخرین اخبار
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
اعتراضات علیه اسرائیل در نمایشگاه دفاعی سئول+ فیلم