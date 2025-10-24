باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا دستور اعزام یک گروه ضربت متشکل از ناو هواپیمابر مستقر در اروپا به منطقه کارائیب را صادر کرده است.
شان پارنل، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد: «گروه ضربت جرالد آر. فورد و بال هوایی مرتبط با آن برای از بین بردن سازمانهای جنایی فراملی و مبارزه با تروریسم مواد مخدر اعزام میشوند».
ناو «یواساس جرالد آر. فورد» یک ناو هواپیمابر هستهای نیروی دریایی آمریکا است. واشنگتن این ناو را به عنوان بزرگترین کشتی جنگی ساخته شده در جهان معرفی میکند.
سیانان گزارش داده است که افزایش نیروهای آمریکایی در کارائیب، سوالاتی را در مورد قصد واقعی دولت ترامپ در این منطقه ایجاد کرده است. دولت ترامپ بارها مدعی شده که حضور نظامی بخشی از کارزار آن برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، اما رئیس جمهور آمریکا همچنین در حال بررسی حملاتی در داخل خود ونزوئلا به عنوان بخشی از یک راهبرد گستردهتر با هدف تضعیف «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور این کشور است.
منبع: سی ان ان