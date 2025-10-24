پاکستان اعلام کرد که فردا شنبه گفت‌و‌گو‌های دوجانبه‌ای با افغانستان با میانجیگری ترکیه در استانبول برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز جمعه تأیید کرد که گفت‌و‌گو‌های دوجانبه میان این کشور و افغانستان با میانجیگری ترکیه، فردا شنبه در استانبول برگزار می‌شود. او اشاره کرد که پاکستان به دنبال ایجاد یک مکانیزم نظارتی ملموس برای جلوگیری از حملات تروریستی است که از خاک افغانستان علیه این کشور سازماندهی می‌شوند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در گزارش هفتگی خود گفت: «پاکستان همچنین در نشست آتی که ترکیه در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ در استانبول میزبان آن خواهد بود، به دنبال ایجاد یک مکانیزم نظارتی ملموس و قابل راستی‌آزمایی برای مقابله با بلای تروریسم که از خاک افغانستان به سمت پاکستان گسیل می‌شود و جلوگیری از هرگونه تلفات بیشتر در میان شهروندان پاکستانی است.»

اندرابی افزود: «پاکستان به عنوان کشوری مسئول و متعهد به صلح و ثبات منطقه‌ای، به دنبال تنش‌آفرینی نیست، بلکه از مقامات طالبان افغانستان می‌خواهد تا به تعهدات خود در قبال جامعه جهانی عمل کنند و نگرانی‌های امنیتی مشروع پاکستان را با اتخاذ اقدامات قابل راستی‌آزمایی علیه نهاد‌های تروریستی، از جمله فتنه الخوارج، تحریک طالبان پاکستان، فتنه هندوستان و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، برطرف سازند.»

طاهر حسین اندرابی همچنین توضیح داد که محور گفت‌و‌گو‌های دوحه بر توقف حملاتی متمرکز بود که از خاک افغانستان علیه پاکستان انجام می‌شد و از دولت افغانستان خواسته شد تا گام‌های قاطعی برای توقف این حملات بردارد.

اندرابی در مورد مذاکرات دوحه که منجر به توافق آتش‌بس در ۱۹ اکتبر شد، گفت: «از زمان مذاکرات دوحه، پاکستان شاهد هیچ حمله‌ای که از خاک افغانستان نشأت گرفته باشد، نبوده است و این را می‌توان یکی از موفقیت‌های گفت‌و‌گو‌های دوحه به شمار آورد.»

منبع: اسپوتنیک

