باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بار دیگر بر تشکیل یک حکومت فراگیر در این کشور تأکید کرد و حل بحرانهای درهمتنیده افغانستان را تنها از طریق تلاشهای دیپلماتیک فراگیر ممکن دانست.
این نهاد بینالمللی در بیانیهای به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس ملل متحد، بر تعهد خود برای حمایت از حکومتداری فراگیر در افغانستان تأکید و اعلام کرد که همچنان با همه طرفها در این کشور در تعامل است. یوناما همچنین بر ضرورت محافظت از حقوق اساسی شهروندان و گسترش کمکهای بشردوستانه و توسعهای تأکید کرد.
در بخشی از این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان تصریح شده که آنان تحت حاکمیت طالبان با محدودیتهای فزایندهای در زمینه آموزش، اشتغال، رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی روبهرو هستند.
یوناما از نیاز شدید حدود ۲۹ میلیون نفر از مردم افغانستان به کمکهای بشردوستانه خبر داد و هشدار داد که کاهش شدید کمکهای مالی جهانی، تداوم ارائه خدمات حیاتی مانند غذا، بهداشت و آموزش را تهدید میکند.
این نهاد بینالمللی همچنین از تأثیر بحرانهای اقلیمی مانند خشکسالی و سیلاب بر کاهش امنیت غذایی و جابهجاییهای اجباری در افغانستان خبر داد.