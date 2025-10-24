باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که «نیاز به سرپناه همچنان در نوار غزه وخیم است» و حداقل ۱.۵ میلیون نفر به کمک‌های اضطراری برای سرپناه نیاز دارند.

این سازمان اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اوایل این ماه، ۳۱ هزار سرپناه، شامل ۲ هزار و ۵۰۰ چادر به غزه ارسال شده است. اما این مقدار برای کمک به مردمی که خانه‌هایشان کاملاً ویران شده است، کافی نیست.

سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین تأکید کرد که ۲۸ هزار چادر اضافی در اردن بوده و در انتظار ورود به غزه است. همچنین پتو، تشک و سایر اقلام مثل فانوس‌های خورشیدی برای فلسطینی‌هایی که در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند، ارسال شده است. اما محدودیت‌های مداوم رژیم اسرائیل در مورد کمک‌ها، مانع از تحویل این اقلام شده است.

این سازمان اعلام کرد: «با توجه به کمبود چادر، برخی از مردم از کیسه‌های آرد و برنج برای محافظت از خود در برابر عوامل جوی استفاده می‌کنند.»

ایمی پوپ، مدیرکل این سازمان، گفت: «مردم به کمکی نیاز دارند که به سرعت و با خیال راحت، از طریق هر مسیر و نقطه ورود ممکن به آنها برسد. سرپناه یک کالای لوکس نیست؛ بلکه چیزی است که به خانواده‌ها اجازه می‌دهد استراحت کنند، گرم بمانند و زندگی خود را از نو بسازند. بدون آن، بهبود نمی‌تواند آغاز شود.»

منبع: الجزیره