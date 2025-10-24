سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد بحران سرپناه در غزه همچنان وخیم است و میلیون‌ها نفر بدون سرپناه در شرایط سخت زندگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که «نیاز به سرپناه همچنان در نوار غزه وخیم است» و حداقل ۱.۵ میلیون نفر به کمک‌های اضطراری برای سرپناه نیاز دارند.

این سازمان اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اوایل این ماه، ۳۱ هزار سرپناه، شامل ۲ هزار و ۵۰۰ چادر به غزه ارسال شده است. اما این مقدار برای کمک به مردمی که خانه‌هایشان کاملاً ویران شده است، کافی نیست.

سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین تأکید کرد که ۲۸ هزار چادر اضافی در اردن بوده و در انتظار ورود به غزه است. همچنین پتو، تشک و سایر اقلام مثل فانوس‌های خورشیدی برای فلسطینی‌هایی که در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند، ارسال شده است. اما محدودیت‌های مداوم رژیم اسرائیل در مورد کمک‌ها، مانع از تحویل این اقلام شده است. 

این سازمان اعلام کرد: «با توجه به کمبود چادر، برخی از مردم از کیسه‌های آرد و برنج برای محافظت از خود در برابر عوامل جوی استفاده می‌کنند.»

ایمی پوپ، مدیرکل این سازمان، گفت: «مردم به کمکی نیاز دارند که به سرعت و با خیال راحت، از طریق هر مسیر و نقطه ورود ممکن به آنها برسد. سرپناه یک کالای لوکس نیست؛ بلکه چیزی است که به خانواده‌ها اجازه می‌دهد استراحت کنند، گرم بمانند و زندگی خود را از نو بسازند. بدون آن، بهبود نمی‌تواند آغاز شود.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، سرپناه ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشویق به شلیک به کودکان فلسطینی در کابینه جنگ
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
غزه به میدان مین تبدیل شده؛ پاکسازی مهمات ۳۰ سال طول می‌کشد
اردوغان: حماس به آتش‌بس پایبند است، اسرائیل نقض می‌کند
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
نمایش محصولات افغانستان در نمایشگاه کشاورزی عربستان
حازم قاسم: حماس به آتش بس پایبند است
آخرین اخبار
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
اعتراضات علیه اسرائیل در نمایشگاه دفاعی سئول+ فیلم