بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، زمین‌لرزه ۶ ریشتری ماه اوت شرق افغانستان ۱۸۳ میلیون دلار خسارت مستقیم به بار آورده و حدود دو هزار کشته بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، زمین‌لرزه ۶ ریشتری شرق افغانستان در ۳۱ آگوست حدود ۱۸۳ میلیون دلار خسارت مستقیم به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها وارد کرده است. این زمین‌لرزه که مرگبارترین حادثه از سال ۱۹۹۸ محسوب می‌شود، حدود دو هزار کشته بر جای گذاشته و بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ولایت‌های کنر و ننگرهار با مجموعاً ۱۷۷.۳ میلیون دلار خسارت، ۹۷ درصد کل آسیب‌ها را متحمل شده‌اند. خانه‌های مسکونی با ۳۵ درصد بیشترین سهم خسارت را داشته‌اند. ساختار بسیاری از این خانه‌ها که از گل و سنگ با ملات ضعیف ساخته شده بودند، در برابر زلزله بسیار آسیب‌پذیر بوده است.

بانک جهانی اعلام کرد که ۱۵ میلیون دلار از پروژه‌های موجود را برای کمک فوری به مناطق آسیب‌دیده اختصاص داده است. این کمک‌ها شامل پروژه‌های «نقد در برابر کار» برای بازسازی جاده‌های روستایی، کانال‌های آبیاری و شبکه‌های آب آشامیدنی می‌شود.

گزارش تأکید می‌کند که هزینه‌های بازسازی بسیار فراتر از خسارات مستقیم برآورد می‌شود و برنامه‌های بازسازی باید نیازهای انسانی، عوامل جنسیتی و اثرات اقتصادی-اجتماعی گسترده‌تر را در نظر بگیرند.

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، کنر ، زمین لرزه در افغانستان ، بانک جهانی
خبرهای مرتبط
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
زلزله در شرق افغانستان؛ افزایش کشته ها به ۸۰۰ تن + فیلم
ابراز همدردی و آمادگی کامل ایران برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشویق به شلیک به کودکان فلسطینی در کابینه جنگ
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
غزه به میدان مین تبدیل شده؛ پاکسازی مهمات ۳۰ سال طول می‌کشد
اردوغان: حماس به آتش‌بس پایبند است، اسرائیل نقض می‌کند
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
نمایش محصولات افغانستان در نمایشگاه کشاورزی عربستان
حازم قاسم: حماس به آتش بس پایبند است
آخرین اخبار
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
اعتراضات علیه اسرائیل در نمایشگاه دفاعی سئول+ فیلم