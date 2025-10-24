باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، زمین‌لرزه ۶ ریشتری شرق افغانستان در ۳۱ آگوست حدود ۱۸۳ میلیون دلار خسارت مستقیم به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها وارد کرده است. این زمین‌لرزه که مرگبارترین حادثه از سال ۱۹۹۸ محسوب می‌شود، حدود دو هزار کشته بر جای گذاشته و بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ولایت‌های کنر و ننگرهار با مجموعاً ۱۷۷.۳ میلیون دلار خسارت، ۹۷ درصد کل آسیب‌ها را متحمل شده‌اند. خانه‌های مسکونی با ۳۵ درصد بیشترین سهم خسارت را داشته‌اند. ساختار بسیاری از این خانه‌ها که از گل و سنگ با ملات ضعیف ساخته شده بودند، در برابر زلزله بسیار آسیب‌پذیر بوده است.

بانک جهانی اعلام کرد که ۱۵ میلیون دلار از پروژه‌های موجود را برای کمک فوری به مناطق آسیب‌دیده اختصاص داده است. این کمک‌ها شامل پروژه‌های «نقد در برابر کار» برای بازسازی جاده‌های روستایی، کانال‌های آبیاری و شبکه‌های آب آشامیدنی می‌شود.

گزارش تأکید می‌کند که هزینه‌های بازسازی بسیار فراتر از خسارات مستقیم برآورد می‌شود و برنامه‌های بازسازی باید نیازهای انسانی، عوامل جنسیتی و اثرات اقتصادی-اجتماعی گسترده‌تر را در نظر بگیرند.