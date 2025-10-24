یونیسف هشدار داد که با نابودی ۹۷ درصد مدارس غزه و سه سال تعطیلی آموزش، کودکان این منطقه در خطر تبدیل شدن به «نسلی از دست‌رفته» قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - با توجه به اینکه سیستم آموزشی غزه طی دو سال جنگ کاملا از هم پاشیده است، مدیر منطقه‌ای یونیسف اعلام کرد که نگران «نسل از دست رفته» کودکانی است که در خیابان‌های ویران سرگردانند و مدرسه‌ای ندارند تا به آن رفته و چیزی بیاموزند.

ادوارد بیگبدر، مدیر منطقه‌ای یونیسف در غرب آسیا و شمال آفریقا، پس از بازگشت از سرزمین‌های فلسطینی گفت: «این سومین سالی است که در غزه مدرسه‌ای وجود ندارد.»

او ادامه داد: «اگر در ماه فوریه یک تغییر و تحول واقعی برای همه کودکان آغاز نکنیم، وارد سال چهارم خواهیم شد و سپس می‌توانیم درباره یک نسل از دست رفته صحبت کنیم.»

بیگبدر گفت که آتش‌بس به یونیسف و سایر شرکای آموزشی اجازه داده تا حدود یک ششم کودکانی را که باید در مدرسه باشند، به «مراکز آموزشی» موقت منتقل کنند. وی افزود: «آن‌ها سه روز فرصت یادگیری خواندن، ریاضیات و نوشتن دارند، اما این با آموزش رسمی که ما می‌شناسیم، فاصله زیادی دارد.»

بیگبدر گفت که چنین مراکز آموزشی، که اغلب در مدارس یا نزدیک اردوگاه‌های آوارگان واقع شده‌اند، شامل سازه‌های فلزی پوشیده از ورق‌های پلاستیکی یا چادر هستند. او گفت که گاهی اوقات صندلی، جعبه‌های مقوایی یا تخته‌های چوبی به عنوان میز استفاده می‌شوند و کودکان روی تخته‌های سنگی یا تخته‌های پلاستیکی می‌نویسند». 

آمار‌ها نشان می‌دهد که ۹۷ درصد مدارس غزه طی جنگ آسیب دیده است. بر این اساس، امسال ۶۰۰ هزار کودک فلسطینی رسما سومین سال بدون مدرسه خود را آغاز کردند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کودکان فلسطینی ، یونیسف ، آموزش کودکان
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشویق به شلیک به کودکان فلسطینی در کابینه جنگ
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در دریای اژه
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
غزه به میدان مین تبدیل شده؛ پاکسازی مهمات ۳۰ سال طول می‌کشد
اردوغان: حماس به آتش‌بس پایبند است، اسرائیل نقض می‌کند
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
نمایش محصولات افغانستان در نمایشگاه کشاورزی عربستان
حازم قاسم: حماس به آتش بس پایبند است
آخرین اخبار
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
اعتراضات علیه اسرائیل در نمایشگاه دفاعی سئول+ فیلم