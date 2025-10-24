باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - با توجه به اینکه سیستم آموزشی غزه طی دو سال جنگ کاملا از هم پاشیده است، مدیر منطقهای یونیسف اعلام کرد که نگران «نسل از دست رفته» کودکانی است که در خیابانهای ویران سرگردانند و مدرسهای ندارند تا به آن رفته و چیزی بیاموزند.
ادوارد بیگبدر، مدیر منطقهای یونیسف در غرب آسیا و شمال آفریقا، پس از بازگشت از سرزمینهای فلسطینی گفت: «این سومین سالی است که در غزه مدرسهای وجود ندارد.»
او ادامه داد: «اگر در ماه فوریه یک تغییر و تحول واقعی برای همه کودکان آغاز نکنیم، وارد سال چهارم خواهیم شد و سپس میتوانیم درباره یک نسل از دست رفته صحبت کنیم.»
بیگبدر گفت که آتشبس به یونیسف و سایر شرکای آموزشی اجازه داده تا حدود یک ششم کودکانی را که باید در مدرسه باشند، به «مراکز آموزشی» موقت منتقل کنند. وی افزود: «آنها سه روز فرصت یادگیری خواندن، ریاضیات و نوشتن دارند، اما این با آموزش رسمی که ما میشناسیم، فاصله زیادی دارد.»
بیگبدر گفت که چنین مراکز آموزشی، که اغلب در مدارس یا نزدیک اردوگاههای آوارگان واقع شدهاند، شامل سازههای فلزی پوشیده از ورقهای پلاستیکی یا چادر هستند. او گفت که گاهی اوقات صندلی، جعبههای مقوایی یا تختههای چوبی به عنوان میز استفاده میشوند و کودکان روی تختههای سنگی یا تختههای پلاستیکی مینویسند».
آمارها نشان میدهد که ۹۷ درصد مدارس غزه طی جنگ آسیب دیده است. بر این اساس، امسال ۶۰۰ هزار کودک فلسطینی رسما سومین سال بدون مدرسه خود را آغاز کردند.
منبع: الجزیره