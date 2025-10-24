رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنش به تحریم‌های آمریکا تأکید کرد که تسلیم فشار‌های واشنگتن نمی‌شود و عقب‌نشینی نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در واکنش به قرار گرفتن نام خود و خانواده‌اش در فهرست تحریم‌های آمریکا، با استفاده از شعار‌های انقلابیون آمریکای لاتین گفت: «حتی یک قدم عقب‌نشینی نخواهم کرد و هرگز زانو نخواهم زد.»

این واکنش پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌هایی را علیه رئیس‌جمهور کلمبیا اعمال کرد. کلمبیا و ایالات متحده به طور سنتی متحد بوده‌اند، اما روابط آنها در ماه‌های اخیر پس از تبادل علنی توهین میان رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و پترو، به شدت متشنج شده است.

این اقدام آمریکا پس از تصمیم ماه سپتامبر ترامپ برای «عدم تایید» کلمبیا به عنوان شریک در مبارزه با مواد مخدر، که متحد دیرینه آمریکا را در گروه مشابه ونزوئلا، بولیوی، افغانستان و میانمار قرار می‌دهد، صورت گرفته است که واشنگتن مدعی است در میان بزرگترین رونق قاچاق کوکائین در تاریخ انجام می‌شود که بیشتر عرضه آن از کلمبیا سرچشمه می‌گیرد.

منبع: النشره

برچسب ها: رئیس جمهور کلمبیا ، آمریکای لاتین
