حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم

روسیه با ۱۲۸ پهپاد به اوکراین حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شبانه روز گذشته روسیه مناطق مختلف اوکراین را با ۱۲۸ پهپاد هدف قرار داد و بنابر اعلام اورژانس اوکراین فقط در خرسون دست کم یک کشته و ده زخمی داشته است.

