مدیر امور آبفای درمیان از پلمب ۳۵ فقره انشعاب آب غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

احمدی مدیر امور آبفای درمیان گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی و در راستای صیانت از منابع آبی، در ۶ ماهه نخست امسال، ۳۵ مورد انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان درمیان شناسایی شد.

او افزود: این انشعابات که شامل ۷ مورد واحد صنعتی، ۱۵ مورد خانه‌باغ و ۱۳ مورد واحد مسکونی است، توسط مأمورین این امور با همراهی نیروی انتظامی شهرستان صورتجلسه و پلمب شد.

احمدی بیان کرد: علاوه بر پلمب انشعاب، مراتب برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیر آبفای درمیان عنوان کرد: هدف ما حفظ انصاف و تأمین پایدار آب برای همه مشترکان است و این روند نظارتی با قوت و بر اساس قانون ادامه خواهد داشت.