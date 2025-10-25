مدیر امور آبفای درمیان از پلمب ۳۵ فقره انشعاب آب غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان: سید محمدعلی سجادی - احمدی مدیر امور آبفای درمیان گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی و در راستای صیانت از منابع آبی، در ۶ ماهه نخست امسال، ۳۵ مورد انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان درمیان شناسایی شد.

او افزود: این انشعابات که شامل ۷ مورد واحد صنعتی، ۱۵ مورد خانه‌باغ و ۱۳ مورد واحد مسکونی است، توسط مأمورین این امور با همراهی نیروی انتظامی شهرستان صورتجلسه و پلمب شد.

بیشتر بخوانید

احمدی بیان کرد: علاوه بر پلمب انشعاب، مراتب برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیر آبفای درمیان عنوان کرد: هدف ما حفظ انصاف و تأمین پایدار آب برای همه مشترکان است و این روند نظارتی با قوت و بر اساس قانون ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، انشعاب غیرمجاز
خبرهای مرتبط
بیش از ۱۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در خراسان جنوبی شناسایی شد
شناسایی و قطع انشعاب غیرمجاز آب در یکی از ادارات شهر بیرجند
آبرسانی با تانکر به ۵۰۰ روستای خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
پیش بینی رشد ۵۰ درصدی هزینه‌های بیمه سلامت 
هنری که با دستان بانوان خراشادی احیاء و به دیگر کشور‌ها صادر می‌شود
زنده شدن امیدها برای احیای بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهید رحیمی بیرجند
پلمب ۳۵ انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان درمیان