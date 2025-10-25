مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از مجموعه ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مجامع عمومی ۱۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی برگزار شده است؛ یعنی ۱۴ استان مجامع خود را به شکل کامل برگزار کردند و ۲ استان مجمع خود را برگزار کردند به غیر از موضوع صورت مالی بقیه دستور جلسات مجمع را مصوب کردند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: برای تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مجامع خود را برگزار کردند از جمله شکل مدیریت آنها و موضوعات مرتبط و همین طور اعطای فرصت مجدد به استان‌هایی که مجامع آنها برگزار نشد یا حتی استان‌هایی که ممکن است در نوبت اول مجامع آنها به حدنصاب نرسد و لازم است مجمع نوبت دوم برگزار کنند سازمان بورس یک بسته پیشنهادی را آماده کرده است که به شورای عالی بورس ارائه کند انشالله بعد از اینکه این بسته در جلسه شورای عالی بورس مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد  جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۵۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تنها چیزی ک دولت ب من داده یارانه هست. و. دهک. 3 میشوم. و ن ملکی دارم ن خانه. ن ماشین ن موتور ن. دوچرخه ن یخ چال در خانه پدری خودم. زندگی می کنم.برای. سهم. عدالت ما در شفافیت. دولت جز. میلیارد های اول کشور. بودیم. خدا از جای حق لطفاً بلند شو تا حق ب حق دار برسه شاید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کرمیان
۱۷:۵۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اگر توانستید بعداز چهارسال ونیم تلاش بی وقفه ،یک مجمع برگزاربکنید حتماً برای خودتان اسفند دود بکنیدتاخدای ناکرده یک وقتی چشم مِشم نخورید ، کار، کار بسیارسنگینی است که می خواهید انجام بدهید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تشکر از باشگاه خبرنگاران جوان به دلیل پیگیری موضوع سهام عدالت
مسولین بورس سهام عدالت رو بدین به خود مردم خدا ذلیلان کند انشاا...کسانی که نصف سهام عدالت را دزدیدند و الان نمیگزارند سهام عدالت به خود مردم منتقل شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
سلام ترا بخدا دیگر سهام عدالت را استانی نکنید چون آنوقت در لرستان مثل تقسیم بودجه استانی می شود 99 درصد آن برای مرکز استان یک در صد را هم به نفع دیگر شهرستان ها بجز بروجرد قرعه کشی می کنند
۰
۱
پاسخ دادن
