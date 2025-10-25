باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از مجموعه ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مجامع عمومی ۱۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی برگزار شده است؛ یعنی ۱۴ استان مجامع خود را به شکل کامل برگزار کردند و ۲ استان مجمع خود را برگزار کردند به غیر از موضوع صورت مالی بقیه دستور جلسات مجمع را مصوب کردند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: برای تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مجامع خود را برگزار کردند از جمله شکل مدیریت آنها و موضوعات مرتبط و همین طور اعطای فرصت مجدد به استان‌هایی که مجامع آنها برگزار نشد یا حتی استان‌هایی که ممکن است در نوبت اول مجامع آنها به حدنصاب نرسد و لازم است مجمع نوبت دوم برگزار کنند سازمان بورس یک بسته پیشنهادی را آماده کرده است که به شورای عالی بورس ارائه کند انشالله بعد از اینکه این بسته در جلسه شورای عالی بورس مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.