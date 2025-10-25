رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: رسالت ما این است که سیره و روش زندگی شهدا را در جامعه تبیین کنیم و افتخار ما در بنیاد خدمت به جامعه ایثارگری است.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با والدین شهید مریم حجاری (همسر شهید عبدالحمید مینوچهر) و شهید رضا حجاری و همچنین نوجوان شهید امیرعلی خرمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: رسالت ما این است که سیره و روش زندگی شهدا را در جامعه تبیین کنیم و افتخار ما در بنیاد خدمت به جامعه ایثارگری است.

 سعید اوحدی در دیدار با والدین شهیده مریم حجاری (همسر شهید عبدالحمید مینوچهر) و شهید رضا حجاری ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری  و رئیس جمهور جویای احوال والدین شهدا شد و به بیان توضیحاتی درباره عملیات رمضان پرداخت که شهید رضا حجاری در سال‌های دفاع مقدس در این عملیات به شهادت رسید.

معاون رئیس جمهور با اشاره به آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس خاطرنشان‌کرد: دشمنان بعد از پیروزی در عملیات خرمشهر به دنبال ضربه‌زدن به پیروزی‌های رزمندگان ما بودند برای همین کشور‌های غربی و آمریکا تجهیزات پیشرفته خود را به رژیم بعث عراق ارسال کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دیدار با والدین شهیدان حجاری به معرفی شهدای این خانواده معظم شهید پرداخت و گفت: به برکت این شهدا شاهد اتحاد و انسجام مردم هستیم و رسالت ما این است که سیره و روش زندگی شهدا را در جامعه تبیین کنیم.

معاون رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهید نوجوان امیرعلی خرمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: عمق مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه از سال‌های دفاع مقدس بیشتر بود. خداوند در مقام شهدا می‌فرمایند که شهدا زنده هستند و در اوج آرامش عندربهم یرزقون هستند.

 اوحدی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام معظم معظم رهبری به خانواده شهید گفت: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند دلتنگ و نگران خانواده شهدا هستند، نسبت به آنها دغدغه دارند و برای خانواده‌های شهدا دعا می‌کنند. افتخار ما نیز در بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمت به جامعه ایثارگری است.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این دیدار حضور داشت.

