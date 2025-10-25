رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با رهبر کره شمالی در طول تور آسیایی خود ابراز آمادگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که در طول تور آسیایی آینده خود، آماده دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی است.

او در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت: «من ۱۰۰٪ آماده‌ام. من با او خیلی خوب کنار آمدم.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ترامپ قرار است از مالزی، ژاپن و کره جنوبی بازدید کند. او علاوه بر مذاکرات دوجانبه، در رویداد‌های انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (ASEAN) و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) نیز شرکت خواهد کرد.

انتظار می‌رود مذاکرات بین ترامپ و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در ۳۰ اکتبر در کره جنوبی برگزار شود.

منبع: تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رهبر کره شمالی
