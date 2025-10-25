یک نظرسنجی جدید نشان داد که اکثر اسرائیلی‌ها با انتخاب مجدد نتانیاهو مخالف هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک نظرسنجی که توسط کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز جمعه انجام شد نشان داد که اکثر اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم نباید در انتخابات بعدی شرکت کند.

وقتی از آنها پرسیده شد که آیا او باید دوباره به رقابت بپیوندد، ۵۲ ٪ از شرکت‌کنندگان پاسخ منفی دادند، در حالی که ۴۱ ٪ گفتند بله و ۷ ٪ باقی مانده که شرکت کردند، مطمئن نبودند.

وقتی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که چه کسی باید رهبری حزب لیکود نتانیاهو را بر عهده بگیرد، ۴۸ ٪ از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مطمئن نیستند یا هیچ یک از گزینه‌های پیشنهادی را انتخاب نمی‌کنند. در میان گزینه‌ها، یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، ران درمر، وزیر امور راهبردی، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ و دیگران حضور داشتند.

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
آمریکا ران درمر را نخست وزیر میکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
وقتی شهرک نشینان قبول کردند که مردم فلیسطینی را از خانه و کاشانه شون بیرون کنند
و از همه کشورها امدند و تصاحب کردند
بی بی نتیابو اهل لهستان ...بن گویر اهل کرد عراق و استمریج اهل مجارستان
همشون نظامی و اسلحه بدست برای خرید میروند
و هیچ فرقی مابین شون نیست
همشون از یک قماش هستند .اشغالگر و تروریست و نازی
۰
۰
پاسخ دادن
