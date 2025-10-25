باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک نظرسنجی که توسط کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز جمعه انجام شد نشان داد که اکثر اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم نباید در انتخابات بعدی شرکت کند.

وقتی از آنها پرسیده شد که آیا او باید دوباره به رقابت بپیوندد، ۵۲ ٪ از شرکت‌کنندگان پاسخ منفی دادند، در حالی که ۴۱ ٪ گفتند بله و ۷ ٪ باقی مانده که شرکت کردند، مطمئن نبودند.

وقتی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که چه کسی باید رهبری حزب لیکود نتانیاهو را بر عهده بگیرد، ۴۸ ٪ از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مطمئن نیستند یا هیچ یک از گزینه‌های پیشنهادی را انتخاب نمی‌کنند. در میان گزینه‌ها، یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، ران درمر، وزیر امور راهبردی، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ و دیگران حضور داشتند.