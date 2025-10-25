به گفته رئیس جمهور ونزوئلا، دولت آمریکا قصد دارد به بهانه دروغین مبارزه با قاچاق مواد مخدر علیه این کشور اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به تلویزیون دولتی این کشور گفت که کاراکاس با دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی برای جلوگیری از جنگی که ایالات متحده می‌خواهد در منطقه به راه بیندازد، همکاری خواهد کرد.

مادورو خاطرنشان کرد که با وجود اظهارات رسمی در مورد عدم دخالت در درگیری‌های نظامی، مقدمات مداخله نظامی احتمالی در حال انجام است که باید از آن جلوگیری شود.

به گفته وی، دولت آمریکا قصد دارد به بهانه دروغین مبارزه با قاچاق مواد مخدر علیه ونزوئلا اقدام کند، زیرا قادر به متهم کردن این کشور به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی نیست. در همین حال، ونزوئلا "کاملاً عاری از قاچاق مواد مخدر، مزارع کوکا و تولید کوکائین است. "

پیش از این، سی‌ان‌ان به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در حال بررسی حملات هوایی به تأسیسات کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا است.

منبع: تاس

برچسب ها: نیکولاس مادورو ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چرا سازمان ملل اين اقدام آمريكا رو محكوم نميكنه ؟!! (اسم "سازمان ملل" بايد به "سازمان آمريكا" تغيير پيدا كنه)
چون به اسم "سازمان آمريكا" نميتونست به دنيا زور بگه اسمش رو گذاشت "سازمان ملل"
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
آخرین اخبار
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
موزه لوور پس از سرقت، جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
طرح اسرائیل برای غزه پس از آتش‌بس
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
تحویل دومین محموله خانه‌های پیش‌ساخته چین به مهاجران افغانستان
آغاز اقدامات حقوقی در لندن برای محاکمه انگلیسی‌های شرکت کننده در جنگ غزه
اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تماس مستقیم روسیه و آمریکا انجام می‌دهد
هشدار آنروا در مورد فصل زمستان پیش رو برای فلسطینیان غزه
ساماندهی اتباع غیر مجاز ادامه داد؛ سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی + فیلم
ادامه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر به نوار غزه
آغاز فاز دوم خط آهن خواف-هرات؛پیوند افغانستان به بازارهای جهانی تا دو سال آینده
آذربایجان همکاری‌های نفتی و گازی خود با افغانستان را گسترش می‌دهد
ادامه مسدودیت مرزهای پاکستان با افغانستان به دلایل امنیتی
مقام بهداشتی غزه: سیستم‌های پزشکی هنوز در وضعیت وخیمی هستند
۴۴۰۰ نفر در ایتالیا توسط کشیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از افغانستان و ۱۳ کشور جهان در تهران
رئیس جمهور برزیل: شورای امنیت و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند
خبرنگار شهید فلسطینی برنده جایزه جهانی قهرمان آزادی مطبوعات شد
کارائیب در محاصره جاه طلبی ترامپ
نماینده پوتین: اوکراین و روسیه به «راه حل دیپلماتیک» در مورد جنگ نزدیک شده‌اند
مادورو: ونزوئلا به همراه دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی مانع جنگ آمریکا می‌شود