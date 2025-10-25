به گفته رئیس جمهور ونزوئلا، دولت آمریکا قصد دارد به بهانه دروغین مبارزه با قاچاق مواد مخدر علیه این کشور اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به تلویزیون دولتی این کشور گفت که کاراکاس با دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی برای جلوگیری از جنگی که ایالات متحده می‌خواهد در منطقه به راه بیندازد، همکاری خواهد کرد.

مادورو خاطرنشان کرد که با وجود اظهارات رسمی در مورد عدم دخالت در درگیری‌های نظامی، مقدمات مداخله نظامی احتمالی در حال انجام است که باید از آن جلوگیری شود.

به گفته وی، دولت آمریکا قصد دارد به بهانه دروغین مبارزه با قاچاق مواد مخدر علیه ونزوئلا اقدام کند، زیرا قادر به متهم کردن این کشور به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی نیست. در همین حال، ونزوئلا "کاملاً عاری از قاچاق مواد مخدر، مزارع کوکا و تولید کوکائین است. "

پیش از این، سی‌ان‌ان به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در حال بررسی حملات هوایی به تأسیسات کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا است.

منبع: تاس