باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی همهخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) در یادداشتی نوشت؛ سلامت روان جامعه یکی از پایههای اساسی امنیت اجتماعی است و پژوهشهای علمی متعدد نشان میدهد که اختلالات روانی، اضطراب، استرس و تنشهای روانی میتوانند بهصورت مستقیم بر افزایش خشونت، جرائم و آسیبهای اجتماعی تأثیرگذار باشند. به همین دلیل، توجه به معیارهای سلامت روان اجتماعی و تلاش برای ارتقاء آن، یکی از ضروریات سیاستگذاریهای انتظامی است.
از منظر علمی، معیارهای سلامت روان اجتماعی شامل مواردی همچون احساس امنیت روانی، اعتماد اجتماعی، توانمندیهای فردی و اجتماعی، تابآوری در برابر استرسها، مهارتهای ارتباطی، مشارکت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی است. این معیارها، پایه و اساس تشخیص سلامت روان جامعه و طراحی برنامههای مداخلهای و پیشگیرانه محسوب میشوند.
سرهنگ علی همهخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در این خصوص توضیح میدهد: «فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر اساس این معیارها و با استفاده از دادههای میدانی، اقدام به طراحی و اجرای برنامههای جامع فرهنگی و اجتماعی کرده است که به طور مشخص به افزایش احساس امنیت روانی و اعتماد عمومی، تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، و ارتقاء تابآوری جامعه میپردازد.»
از مهمترین اقدامات عملیاتی فاتب در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• ایجاد و تقویت مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتریها: حضور روانشناسان و مددکاران اجتماعی، ارائه خدمات مشاورهای تخصصی، کمک به مدیریت خشم و حل تعارضات خانوادگی که مستقیماً به بهبود تابآوری روانی و کاهش تنشهای روانی منجر میشود.
• برگزاری کارگاههای آموزشی و برنامههای آگاهسازی: آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر، مدیریت استرس، کنترل خشم و افزایش سواد روانی در اقشار مختلف، به ویژه در گروههای آسیبپذیر مانند نوجوانان و جوانان.
• طرحهای پیشگیرانه مشارکتی: اجرای برنامههایی همچون «پلیسیار مشاور» و «همیاران پیشگیری» با همکاری نهادهای آموزشی، بهداشتی و سازمانهای مردمنهاد، که باعث افزایش مشارکت اجتماعی و حس تعلق به جامعه میشود.
• تقویت اعتماد و احساس امنیت روانی: ارتقاء کیفیت خدمات پلیسی، احترام به حقوق شهروندی و رعایت کرامت انسانی که موجب افزایش اعتماد مردم به پلیس و کاهش اضطرابهای جمعی میگردد.
• توجه ویژه به سلامت روان کارکنان انتظامی: اجرای برنامههای آموزشی و رواندرمانی ویژه برای پرسنل به منظور مقابله با فشارهای شغلی و استرسهای مرتبط با وظایف انتظامی، زیرا پلیس سالم از نظر روانی، نقش مؤثرتری در امنیت پایدار جامعه ایفا میکند.
سرهنگ علی همهخانی در پایان میافزاید: «بهکارگیری رویکرد علمی و جامعنگر در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، همراه با همکاری بینبخشی و تعامل با دیگر نهادهای اجتماعی، کلید موفقیت در ارتقاء سلامت روان جامعه و ایجاد شهری امن و آرام است. ما معتقدیم که سلامت روانی، ستون امنیت پایدار است و برای رسیدن به آن نیازمند تلاش مستمر و برنامهریزی دقیق هستیم.»