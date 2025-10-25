\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0631\u0642\u0627\u0646 \u06af\u0648\u0634\u06cc \u062a\u0644\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647\u00a0 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0647\u0645 \u0631\u0627\u062d\u062a \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0645 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0646\u062f.\n