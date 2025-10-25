تعدادی از نیرو‌های پلیس آگاهی برای سارقان گوشی تله گذاشتند که اتفاقا آنها هم راحت به دام افتادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعدادی از نیرو‌های پلیس آگاهی با لباس شخصی برای سارقان گوشی تله گذاشتند که  آنها هم راحت به دام افتادند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۰:۴۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
کاملاساختگی وغیرواقعی،بچه گول میزنی؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۰:۱۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ای جانم به عزیزان بهتر از جانم بچه های شجاع آگاهی ماشالا به غیرتتون بخدا عشق کردم‌ وقتی ناله میزد سارق نامرد و بی رحم خدا حفظتون‌کنه عزیزان زحمتکش شیر مادرتون‌حلال کردید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دمت گرم پلیس با وجدان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دمتون گرم، واقعا گل کاشتید، همون دستی که قمه رو برد بالا با اسلحه زد،دمت گرم، واقعا دمت گرم درود بر جان کفانی مثل شما که برای امنیت مردم از جون خودتون میگدریدمردم ،قوه قضائیه و دولت و مجلس هم باید محکم و قاطعانه از چنین مامورهایی قاطعانه حمایت کنند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۸:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
با سلام و احترام
اینا همونایی هستن که دو ماه پیش دستگیر شدن مجازات سنگین نشدن نیاز به تله گذاری ندارن پلیس قشنگ میدونه کیا هستن حتما دوماه دیگه هم میگن طی رزمایش چی چی دستگیرشون کردیم مردم آگاهند خوب نیست
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
افرین بر خطر کردنتان
ای کاش مسئولین تلاش میکردند تا کمتر جوانی به فکر بزه کاری بیفتد
وابعا حیف است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا حسنعلی پور اربوسرا
۱۵:۲۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دمتان گرم عجب تله ای بود
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چه فایده وقتی بعد از 2 ماه ازاد میشن و بدتر از قبل به مردم آسیب میزنن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۸:۳۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خدا میدونه چقدر رو این تله فکر شده
Iran (Islamic Republic of)
سهراب
۱۴:۴۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
به نام خدا
با سلام خسته نباشید به پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی با این همه انتقاد نمیدونم خودتون چی هستید مرسی که حتی اگر فیلم ساختگی بوده تلاش در حفظ امنیت دارید با تشکر یا حق
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تیر دومی که مثلا به پای سارق خورد اصلا از تفنگ شلیک نشد ،فقط تیر هوایی دود باروت داشت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تو جاهای شلوغ و ترافیک باید همیشه ادامه داشته باشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خداوکیلی یک مقدار طبیعی‌تر درست میکردید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۲:۱۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
کارگردان حرفه ای استخدام کنید.. طبیعی نشده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز نظام
۱۱:۴۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چرا زحمات پلیس رو با این فیلم ساختگی و کاملا زشت و تابلو که دارن نقش بازی میکنن زیر سوال میبرید .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
آفرین
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
این مانور بود با دستگیری! طرف دستشو میاره عقب تا دستبند بزنن! اون یکی هم که خون از پاش نیومد!!!
کلیپ قشنگی بود.
۰
۵
پاسخ دادن
