به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان- محمد امیرمحمدی، جزیره بوموسی با مساحتی حدود ۱۲ کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به پنج هزار و دویست نفر، در میانه آب‌های نیلگون خلیج فارس واقع شده است. این جزیره که سال‌ها بیشتر به‌عنوان نقطه‌ای نظامی شناخته می‌شد، اکنون با سرمایه‌گذاری‌های جدید به مقصدی نو در نقشه گردشگری دریایی ایران تبدیل شده است.

ساکنان بوموسی بیشتر به صیادی، کشاورزی محدود و صنایع دستی مشغول‌اند و سنت‌ها و آیین‌های خلیج فارس را زنده نگه می‌دارند.

سواحل سفید و مرجان‌های رنگارنگ

جزیره بوموسی با سواحل سفید و نرم و آب‌های زلال یکی از کم‌نظیرترین مقاصد گردشگری دریایی ایران است. سواحل جنوبی و شرقی، فضایی مناسب برای شنا، غواصی سطحی، قایق‌سواری و عکاسی طبیعت فراهم می‌کنند.

مرجان‌های رنگارنگ در بخش‌های جنوب و جنوب‌غربی جزیره، زیستگاه گونه‌های مختلف دریایی هستند و علاقه‌مندان می‌توانند با غواصی سطحی، دنیای زیرسطح آب را تجربه کنند.

کمپ ساحلی در حال تأسیس

با هدف توسعه گردشگری،کمپ ساحلی جدیدی در جنوب جزیره در حال راه‌اندازی است. این کمپ شامل چادر‌های مجهز، آلاچیق‌های خانوادگی، سرویس‌های بهداشتی و مسیر‌های دسترسی به ساحل است.

گردشگران می‌توانند علاوه بر تجربه شب‌مانی در کنار دریا، از فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی ساحلی، قایق‌سواری و جت‌اسکی لذت ببرند. این کمپ با رعایت کامل اصول محیط زیستی و حفاظت از مرجان‌ها طراحی شده است.

میراث تاریخی و مسجد جامع بوموسی

جدیدترین کاوش‌های باستان‌شناسی در بوموسی شامل ابزار‌های سنگی، سفال‌های ساسانی و اسلامی و چاه‌های قدیمی است که اهمیت استراتژیک جزیره در مسیر‌های تجاری ایران با هند و شرق آفریقا را نشان می‌دهد.

مسجد جامع بوموسی یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی جزیره است؛ بنای اولیه آن به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی بازمی‌گردد و با مصالح بومی مانند مرجان و گچ دریایی ساخته شده است. ایوان جنوبی مسجد محل فعالیت‌های فرهنگی بانوان جزیره است و گچ‌بری‌ها و مناره کوتاه آن، جلوه‌ای ویژه به معماری جزیره می‌بخشد.

بازار محلی؛ قلب زندگی فرهنگی

بازار محلی بوموسی، واقع در نزدیکی مسجد جامع، ارائه‌دهنده محصولات دریایی تازه، صنایع دستی، ادویه‌های بومی و سوغات محلی است.

صدف‌های دریایی صیادان، پارچه‌های دست‌بافت و ظروف سفالی، روایتگر مهارت‌ها و فرهنگ مردم جزیره هستند.

بازار همچنین محلی برای گردهمایی ساکنان و تبادل فرهنگ و اخبار محلی به شمار می‌رود و جذابیتی فرهنگی برای گردشگران ایجاد می‌کند.

کوه حلوا؛ بلندای طبیعی جزیره

یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، کوه حلوا در بخش شمالی جزیره است. گردشگران با پیاده‌روی کوتاه روی شیب ملایم کوه می‌توانند از چشم‌انداز وسیع جزیره، سواحل سفید و آب‌های نیلگون لذت ببرند.

کوه حلوا فرصت مناسبی برای ترکیب گردشگری کوهستانی و دریایی فراهم می‌کند و برای علاقه‌مندان به عکاسی با نمای گسترده( پانورامیک) و تماشای طلوع و غروب خورشید جذاب است.

گردشگری دریایی و اسکله‌ها

بوموسی به دلیل موقعیت خود در خلیج فارس، مرکز گردشگری دریایی محسوب می‌شود. اسکله‌های جزیره امکان کرایه قایق و بازدید از جزایر کوچک اطراف را فراهم می‌کنند و تور‌های دریایی محلی شامل بازدید از سواحل، تجربه غواصی، قایق‌سواری و تور‌های چندروزه هستند.

بهره‌برداری از بندر بوموسی در بهمن ۱۴۰۲ و راه‌اندازی پروازهای مستقیم از تهران و برخی استان‌ها از اوایل آبان ۱۴۰۴، دسترسی گردشگران به این جزیره را آسان کرده است.

همچنین توسعه زیرساخت‌های بندری، آماده‌سازی مراکز اقامتی و ساختمان مرجع دریایی، برگزاری نشست‌های سرمایه‌گذاری و فراخوان طراحی مجموعه‌های مسکونی، از جمله اقدامات اجرایی برای ارتقاء گردشگری پایدار در جزیره به شمار می‌رود. با توجه به این برنامه‌ها، بوموسی در کنار جزایر قشم و کیش می‌تواند به مرکزی مهم برای گردشگری دریایی در خلیج فارس تبدیل شودگردشگری دریایی نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی و معرفی جاذبه‌های طبیعی جزیره دارد.

نحوه تردد به جزیره

۱. دریایی: قایق‌های موتوری، لنج و کشتی‌های مسافری از بندر لنگه و قشم مسیر اصلی دسترسی هستند. اسکله شهر بوموسی امکان دسترسی گردشگران به سواحل و کمپ‌ها را فراهم می‌کند.

۲. هوایی: فرودگاه کوچک بوموسی پرواز‌های محدود از بندرعباس و جزایر اطراف دارد. هواپیما‌های کوچک و بالگرد‌ها معمولاً برای مسافران تجاری و گردشگران گروهی استفاده می‌شوند.

۳. تور‌های گردشگری محلی: بسته‌های یک‌روزه و چندروزه شامل اقامت در کمپ ساحلی، بازدید از بازار و مسجد جامع و فعالیت‌های تفریحی دریایی هستند.

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هدف توسعه گردشگری دریایی پایدار در بوموسی، مجموعه‌ای از طرح‌ها را برای افق ۱۴۰۵ در دستور کار دارد. این برنامه شامل توسعه اسکله‌ها و مسیرهای دریایی برای افزایش دسترسی گردشگران و ایجاد مسیرهای ایمن به جزایر اطراف، و همچنین مرمت و حفاظت از آثار تاریخی ساحلی مانند مسجد جامع، برج‌های قدیمی و دیگر بناهای مرتبط با تجارت دریایی است.

افزون بر این، ایجاد کمپ‌های گردشگری و امکانات رفاهی با رعایت اصول محیط زیستی و حفاظت از مرجان‌ها پیش‌بینی شده و آموزش و توانمندسازی جوامع محلی در زمینه گردشگری پایدار و صنایع دستی ساحلی نیز جزو برنامه‌های اصلی قرار دارد. همچنین، ترویج گردشگری فرهنگی از طریق برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های صنایع دستی و معرفی فرهنگ محلی به گردشگران دنبال می‌شود تا تجربه‌ای جامع و پایدار از گردشگری دریایی در بوموسی فراهم شود.

بوموسی؛ گذر از تاریخ به گردشگری

جزیره بوموسی نمونه‌ای است از ترکیب طبیعت، تاریخ و فرهنگ در یک مسیر گردشگری پایدار. حضور گردشگران در سواحل سفید و آب‌های زلال، بازدید از مرجان‌ها، تجربه اقامت در کمپ ساحلی، پیاده‌روی در کوه حلوا، خرید و تعامل در بازار محلی و آشنایی با مسجد جامع و کشفیات تاریخی، تصویری کامل از زیبایی‌ها و ظرفیت‌های جزیره ارائه می‌دهد. با اجرای طرح‌های میراث فرهنگی و توسعه گردشگری دریایی، بوموسی می‌تواند به مقصدی جذاب، کم‌نظیر و پایدار برای گردشگری فرهنگی و طبیعی تبدیل شود و به‌عنوان نگین خلیج فارس در نقشه گردشگری ایران تثبیت گردد.