نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت که معتقد است کشورش، آمریکا و اوکراین به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نزدیک هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کریل دیمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی روز جمعه گفت که معتقد است کشورش، ایالات متحده و اوکراین به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین نزدیک هستند.
دیمیتریف پس از ورود به واشنگتن برای مذاکره با مقامات آمریکایی، در گفتگو با سی ان ان گفت که دیدار بین دونالد ترامپ و پوتین، آنطور که رئیس جمهور آمریکا توصیف کرد، لغو نشده است و این دو رهبر احتمالاً در تاریخ دیگری دیدار خواهند کرد.
نشست برنامهریزیشده روز سهشنبه به حالت تعلیق درآمد، زیرا رد آتشبس فوری از سوی روسیه، تلاشهای مذاکرات را تحت الشعاع قرار داد. ترامپ گفت که به دلیل عدم پیشرفت در تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و این حس که زمانبندی نامناسب است، دیدار برنامهریزیشده با پوتین در بوداپست را لغو کرده است.
با این حال، دمیتریف روز جمعه گفت: «من معتقدم روسیه و ایالات متحده و اوکراین در واقع کاملاً به یک راهحل دیپلماتیک نزدیک شدهاند.»
دمیتریف در اظهارات خود جزئیاتی از آنچه این راهحل به دنبال خواهد داشت، ارائه نکرد. دیپلماتهای اروپایی این هفته به رویترز گفتند که کشورهای اروپایی با اوکراین روی یک پیشنهاد جدید برای آتشبس در جنگ در امتداد خطوط نبرد فعلی همکاری میکنند که عمدتاً ایدههایی را که از قبل مورد بحث قرار گرفتهاند، در بر میگیرد و در عین حال بر حفظ نقش محوری ایالات متحده تأکید دارد.
دمیتریف گفت: «این یک اقدام بزرگ از سوی رئیس جمهور زلنسکی است که از قبل اذعان کرده است که موضوع خطوط نبرد است. میدانید، موضع قبلی او این بود که روسیه باید کاملاً خارج شود - بنابراین در واقع، فکر میکنم ما به طور معقولی به یک راهحل دیپلماتیک که قابل حل باشد، نزدیک هستیم.»
ترامپ هفته گذشته اعلام کرده بود که او و پوتین به زودی در مجارستان دیدار خواهند کرد تا برای پایان دادن به جنگ تلاش کنند. سفر دمیتریف به ایالات متحده برای یک دیدار از مدتها پیش برنامهریزی شده، در شرایطی انجام میشود که تحریمهای تازه اعلام شده ایالات متحده علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه - اقدامی با هدف تحت فشار قرار دادن پوتین برای پایان دادن به جنگ - اعمال شده است.
با وجود این اقدام، دمیتریف گفت که گفتگو بین روسیه و ایالات متحده ادامه خواهد یافت. دمیتریف پیش از این به رویترز گفته بود: «مطمئناً فقط در صورتی امکانپذیر است که منافع روسیه در نظر گرفته شود و با احترام با آن رفتار شود.»
دمیتریف از اعلام اینکه با چه کسی ملاقات میکند، خودداری کرد و پیشبینی کرد که تحریمهای نفتی ایالات متحده نتیجه معکوس خواهد داشت.
دمیتریف گفت: «این اقدامات فقط منجر به افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزینهای آمریکا خواهد شد.»
خبرگزاری آمریکایی اکسیوس گزارش داد که دمیتریف روز شنبه در میامی با استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری دولتی روسیه، تاس، به نقل از دمیتریف گزارش داد که او همچنین با افراد دیگری که نامشان را فاش نکرد، دیدار خواهد کرد.
منبع: رویترز