معاون عملیات پلیس راهور فراجا از تشدید کنترل تخلفات مرتبط با پلاک خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات پلیس راهور فراجا، به تشریح جزئیات طرح جدید کنترل تخلفات پلاک خودرو پرداخت و با اشاره به اهمیت پلاک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان شناسایی وسیله نقلیه، بر لزوم رعایت قوانین مرتبط با آن تأکید کرد.

سردار سلیمی در ابتدا به تعداد کد‌های تخلفی موجود در جدول جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت: در کنار بیش از ۱۸۵ کد تخلفی که در جدول جرایم رانندگی دیده شده، ما در مقاطع مختلف برنامه‌ریزی می‌کنیم تا حداکثر توان خود را روی تخلفاتی که در آن زمان اولویت دارند، متمرکز کنیم.

وی افزود: یکی از اولویت‌های فعلی، کنترل تخلفات مرتبط با پلاک خودرو است که از ۲۰ مهرماه به‌صورت فراگیر در سراسر کشور آغاز شده و قرار است تا یک ماه ادامه داشته باشد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به اهمیت پلاک خودرو، بیان کرد: پلاک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های شناسایی وسیله نقلیه، نقش کلیدی در کاهش تخلفات و افزایش امنیت ترافیکی دارد. هر گونه دست‌کاری یا مخدوش کردن پلاک، نه‌تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به ثبت جریمه در حساب شهروندان بی‌گناه نیز شود.

سردار سلیمی در ادامه به جزئیات جرایم مرتبط با پلاک خودرو پرداخت و گفت: نداشتن تک پلاک یا پلاک جلو و عقب، به هر دلیلی که باشد، جریمه ۴۰۰ هزارتومانی به همراه دارد. هر گونه مخدوش کردن پلاک، اعم از پوشاندن آن با ماسک، پلاستیک، چتر یا حتی گل‌مالی کردن، جریمه ۷۰۰ هزارتومانی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در مواردی که عامدانه بودن تخلف برای مأموران محرز شود، راننده یا مالک وسیله نقلیه به مرجع قضائی معرفی خواهد شد و ممکن است به مجازات حبس نیز محکوم شود.

سردار سلیمی با اشاره به اینکه این تخلف در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است، بر جدیت پلیس در برخورد با چنین تخلفاتی تأکید کرد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا همچنین به آمار تخلفات مرتبط با پلاک خودرو در هفت‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تخلف مرتبط با پلاک خودرو ثبت شده است که شامل جابه‌جایی محل نصب پلاک، تغییر در ابعاد پلاک و مخدوش کردن آن می‌شود.

سردار سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتراض به جرایم رانندگی پرداخت و گفت: شهروندان در صورت مواجهه با جریمه‌ای که به‌اشتباه برای آنها ثبت شده است، می‌توانند از طریق برنامه کاربردی پلیس همراه من، به‌صورت غیرحضوری اعتراض خود را ثبت کنند. این اعتراضات موردبررسی قرار خواهند گرفت و نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی در رادیو گفت‌و‌گو همچنین به تلاش‌های پلیس برای کاهش ضریب خطا در شناسایی تخلفات اشاره کرد و گفت: ما تلاش کرده‌ایم تا با کمک مراحل مختلف چک اپراتوری و کنترل، ضریب خطا را به کمتر از یک تا دو درصد برسانیم، اما همچنان امکان وقوع خطا وجود دارد. سردار سلیمی از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با چنین مواردی، از طریق کانال‌های رسمی اعتراض خود را ثبت کنند.

در پایان، سردار محمدباقر سلیمی بر لزوم رعایت قوانین مرتبط با پلاک خودرو تأکید کرد و گفت: رعایت این قوانین نه‌تنها به کاهش تخلفات و افزایش امنیت ترافیکی کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای شهروندان نیز جلوگیری می‌نماید.

وی از همه رانندگان خواست تا با رعایت قوانین، در ایجاد محیطی امن و منضبط در جاده‌ها و معابر شهری مشارکت داشته باشند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اگه به قصد فرار از جریمه باشه نباید توقیف بشن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
مردم راتحت فشار نزارید تا خلاف نکنند .
چرا باید محدوده طرح ترافیک باشد در صورتی که کل تهران ترافیک .
پول حاصل از طرح ترافیک حرام است حرام اگر به اسلام اعتقاد دارید جمع کنید این بساط را.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
karimi
۱۱:۳۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
قانون نباشه افرادی پستی مثل شما باعث و بانی جان و مال مردم میشوید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خودرویی که پلاک نداره پلاک مخدوش میکنه قطعا خلاف کاره
خودرو مصادره شه راننده مستقیم انفرادی
من راننده اسنپ ام یه سفر خورد برام تو نواب دو ماه پیش کلا یه دیقه اومدم این ور ناخاسته مسیر یاب من رو برد برای یک دقیقه تو طرح دوربین زده
200 هزار جریمه شدم نتونستم پرداخت کنم الان بعد دو ماه کردنش 500 هزار چه خبره مگه چه خبرتونه کلا یک بار اومدیم تهران اونم این شد
حالا بگر دنبال پرتقال فروش....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
البن خیلی از ماشینا یا پلاک ندارن یا پلاکشونو کمرنگ کردن که خونده نشه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
مفتش از دوروز اباد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بعضی ها مخصوصا که شوتی هستند اصلا پلاک ندارند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
پلیس هم خودشو بدردسر نمی اندازه بره دنبالشون.
ولی وای بحالت اگه راهنما نزنی لاین عوض کنی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
به تو چه ربطی داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
در تمام دنیا راننده رو با دستبند می برن زندان!
۰
۶
پاسخ دادن
