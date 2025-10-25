محکومیت بیش از ۳۲ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت

باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون کشیتی گفت: پرونده حمل ۲۶ هزار و ۴۱۷ لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۹ میلیارد و ۸۳۳ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: ماموران پلیس آگاهی بم این محموله قاچاق را در محور بم-زاهدان کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع: تعزیرات حکومتی کرمان