مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رفسنجان موفق شدند یک خودروی سواری پراید حامل چوب‌های جنگلی تاغ را شناسایی و توقیف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _  نیرو‌های پاسگاه ویژه منابع طبیعی هنگام گشت‌زنی به خودروی مشکوک حامل چوب جنگلی برخورد کرده و پس از تعقیب، محل نگهداری محل دپوی چوب‌های قاچاق را در یکی از محله‌های شهر رفسنجان کشف کردند.

در این عملیات که با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری مأموران پلیس آگاهی انجام شد، خودرو و محموله مکشوفه توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد چوب‌های جنگلی از محدوده تاغزار‌های شرق رفسنجان از سوی افراد سودجو و از طریق قطع غیرمجاز درختان تاغ برداشت شده بودند. 

اداره منابع طبیعی رفسنجان اعلام کرده است برخورد با قاچاق چوب و تخریب پوشش گیاهی در سطح شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع:  منابع طبیعی رفسنجان

