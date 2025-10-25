باشگاه خبرنگاران جوان _ نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی هنگام گشتزنی به خودروی مشکوک حامل چوب جنگلی برخورد کرده و پس از تعقیب، محل نگهداری محل دپوی چوبهای قاچاق را در یکی از محلههای شهر رفسنجان کشف کردند.
در این عملیات که با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری مأموران پلیس آگاهی انجام شد، خودرو و محموله مکشوفه توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
تحقیقات اولیه نشان میدهد چوبهای جنگلی از محدوده تاغزارهای شرق رفسنجان از سوی افراد سودجو و از طریق قطع غیرمجاز درختان تاغ برداشت شده بودند.
اداره منابع طبیعی رفسنجان اعلام کرده است برخورد با قاچاق چوب و تخریب پوشش گیاهی در سطح شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت.
منبع: منابع طبیعی رفسنجان