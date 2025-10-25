مؤسسه بین‌المللی مطبوعات در مراسمی جهانی جایزه معتبر «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» را به خبرنگار شهید فلسطینی «مریم ابو دقه» اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مؤسسه بین‌المللی مطبوعات (IPI) در مراسمی جهانی با حضور بیش از ۶۰۰ روزنامه‌نگار از سراسر جهان، جایزه معتبر «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» را به خبرنگار شهید فلسطینی "مریم ابو دقه" اهدا کرد.

در هفتاد و پنجمین کنفرانس جهانی این مؤسسه که روز جمعه در وین برگزار شد، ابو دقه به پاس شجاعت و فداکاری‌اش در پوشش واقعیت‌های جنگ غزه، به‌عنوان یکی از هفت برنده این جایزه شناخته شد.

ابو دقه، خبرنگار مستقل که با رسانه‌هایی چون ایندیپندنت عربی و آسوشیتدپرس همکاری داشت، در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۵ (۳ شهریور ۱۴۰۴) در جریان حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان در جنوب غزه به شهادت رسید.

در بیانیه مؤسسه بین‌المللی مطبوعات آمده است: «مریم ابو دقه بارها جان خود را برای انتقال حقیقت به خطر انداخت و با تصاویرش جهان را از ابعاد فاجعه‌بار جنگ در غزه آگاه ساخت. شهادت او که هیچ‌کس بابت آن پاسخگو نیست، نمادی از خطرات مداوم، حملات هدفمند و شرایط دشوار خبرنگاران در غزه است.»

این جایزه که سال گذشته به‌طور جمعی به خبرنگاران غزه اهدا شده بود، امسال به‌صورت فردی به ابو دقه تعلق گرفت تا از فداکاری او در مستندسازی حقیقت و پرداخت بهای نهایی آن تجلیل شود.

هم‌زمان، مؤسسه بین‌المللی مطبوعات بار دیگر خواستار پاسخگویی عاملان جنایات علیه خبرنگاران در غزه شد. 

جایزه «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» هر ساله با همکاری مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد (IMS) به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌شود که با شجاعت و تعهد از آزادی رسانه‌ها دفاع کرده‌اند.

بر اساس آمار رسمی، از آغاز جنگ در غزه تاکنون نزدیک به ۲۶۰ خبرنگار به دست ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند؛ آماری که این جنگ را مرگبارترین نبرد برای خبرنگاران در ۱۶۰ سال گذشته کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: جنگ غزه ، شهادت خبرنگار
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۵:۱۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
مرحبا به شجاعت این خانم خبر نگار شهید.تو زمانه ای که اکثر خبرنگاران جون عزیز شدن و وارد چنین معرکه‌هایی نمیشن این خانم جونش کف دست گذاشت برای آزادی غزه.برای نشان دادن چهره پلید و بر ملا کردن جنایات صهیونیست‌ها.روحش شاد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
رزیم حعلی و زامبی و تروریستی صهیونیستی
تا بحال دست کم 255 خبرنگار را شهید کرده
باید به خانواده همشون جوایز بین الملی رسانه ای
داده بشه
روح بزرگ ایشان شاد و قرین نعمت
واقعا حیف شدند
قربانی واقعیت گویی شدند. در این دنیای بی عدالت
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد همان خبرنگاری هست ازتونلهای حزب الله در سوریه دیدار کرده بود
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
جایز ه اش را او از خدا گرفت جایزه دنیا ارزشی ندارد به بالاترین جایزه ها رسید
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۴
۶
پاسخ دادن
