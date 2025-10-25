باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مؤسسه بینالمللی مطبوعات (IPI) در مراسمی جهانی با حضور بیش از ۶۰۰ روزنامهنگار از سراسر جهان، جایزه معتبر «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» را به خبرنگار شهید فلسطینی "مریم ابو دقه" اهدا کرد.
در هفتاد و پنجمین کنفرانس جهانی این مؤسسه که روز جمعه در وین برگزار شد، ابو دقه به پاس شجاعت و فداکاریاش در پوشش واقعیتهای جنگ غزه، بهعنوان یکی از هفت برنده این جایزه شناخته شد.
ابو دقه، خبرنگار مستقل که با رسانههایی چون ایندیپندنت عربی و آسوشیتدپرس همکاری داشت، در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۵ (۳ شهریور ۱۴۰۴) در جریان حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان در جنوب غزه به شهادت رسید.
در بیانیه مؤسسه بینالمللی مطبوعات آمده است: «مریم ابو دقه بارها جان خود را برای انتقال حقیقت به خطر انداخت و با تصاویرش جهان را از ابعاد فاجعهبار جنگ در غزه آگاه ساخت. شهادت او که هیچکس بابت آن پاسخگو نیست، نمادی از خطرات مداوم، حملات هدفمند و شرایط دشوار خبرنگاران در غزه است.»
این جایزه که سال گذشته بهطور جمعی به خبرنگاران غزه اهدا شده بود، امسال بهصورت فردی به ابو دقه تعلق گرفت تا از فداکاری او در مستندسازی حقیقت و پرداخت بهای نهایی آن تجلیل شود.
همزمان، مؤسسه بینالمللی مطبوعات بار دیگر خواستار پاسخگویی عاملان جنایات علیه خبرنگاران در غزه شد.
جایزه «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» هر ساله با همکاری مؤسسه حمایت از رسانههای آزاد (IMS) به روزنامهنگارانی اهدا میشود که با شجاعت و تعهد از آزادی رسانهها دفاع کردهاند.
بر اساس آمار رسمی، از آغاز جنگ در غزه تاکنون نزدیک به ۲۶۰ خبرنگار به دست ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند؛ آماری که این جنگ را مرگبارترین نبرد برای خبرنگاران در ۱۶۰ سال گذشته کرده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین