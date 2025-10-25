در دیدار وزیر مالیه تاجیکستان و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، دو طرف خواستار توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه بازار سرمایه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این دیدار با اشاره به اینکه مشابهت‌های فرهنگی و زبانی دو کشور زمینه‌های همکاری طرفین را بیش از پیش فراهم کرده است، گفت: با توجه به سابقه حدود ۶۰ ساله بورس اوراق بهادار در ایران و دارا بودن بیش از ۲۰ سال تجربه در بورس‌های کالایی، سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی‌ دارد در راه‌اندازی بورس‌های کالایی و پیاده‌سازی اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاجیکستان کمک کرده و تجربیات خود را در اختیار این کشور قرار دهد.

صیدی ابراز امیدواری کرد این نشست آغازی برای همکاری‌های عمیق‌تر دو کشور برای توسعه بازار سرمایه باشد.

فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در این دیدار با اشاره به اینکه توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف جهان در اولویت سیاست‌های اقتصادی تاجیکستان است، افزود: در حوزه اقتصاد با ایران همکاری‌های مشترک زیادی داریم اما اعتقاد داریم این همکاری‌ها باید هر چه بیشتر توسعه پیدا کند و قدم‌های استوارتری در همکاری مشترک برداریم.

وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی تاجیکستان در یک دهه اخیر پایدار بوده است، خواستار همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای توسعه بازار سرمایه و شکل‌گیری بورس‌های مختلف در تاجیکستان شد.

منبع: بورس

