باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد سه میلیون و ۲ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و افزایش حدود ۲.۶ درصدی، به عدد سه میلیون و ۷۹ هزار واحد رسید تا هفته‌ای سبز در بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: با توجه به حرکت قوی شاخص کل در چند هفته گذشته، مقاومت مهم محدوده ۳.۲۰۰.۰۰۰ واحدی است که شاخص میتواند با عبور از این محدوده به حرکت صعودی خود ادامه داده و سقف جدیدی ثبت کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمی بیشتر از شاخص کل افزایش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۸۷۰ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از رشد حدود ۳ درصدی، در پایان هفته به تراز ۹۰۰ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: برای این شاخص نیز محدوده مقاومتی ۹۳۰ هزار واحد را پیش بینی میکنیم.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.