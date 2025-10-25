باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "سیدتیمور حسینی" در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد: به منظور مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی در نظر است به مناسبت هفته پژوهش سال جاری رویداد ملی (فن بازار) به کارگیری محصولات شرکت‌های دانش بنیان در محور‌های خدمات نوین ترافیکی-مدیریت پس رویدادی سوانح و حوادث-پیشگیری درحوزه ترافیک بابهره گیری از اصول H.S.E - معضل موتورسیکلت رانان متخلف و عابرین پیاده - نحوه بهره برداری از سامانه‌های هوشمند مدیریتی- نقش علوم شناختی در فرهنگ و آموزش ترافیک و پیش بینی و پیش دستی بر اساس علوم آینده پژوهی و داده پردازی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفائی ریاست جمهوری در نیمه دوم امسال برگزار گردد.

لازم به ذکر است که در این رویداد ملی-علمی از ظرفیت سازمان‌های ذینفع همانند راهداری‌ها و سازمان شهرداری‌ها و شورای عالی ترافیک وزارت کشور و سازمان هلال احمر و ... بهره برداری خواهد شد تا ان شاءالله با کمک نخبگان و خبرگان دانشگاهی به سمت کنترل هوشمندانه و فناورانه حل مسائل منبعث از ترافیک حرکت نماییم.

در این رویداد علاوه بر سفارش تولید و خرید از سوی سازمان‌ها ذی مدخل کشوری از برگزیدگان با اعطای امتیاز و اعتبار تقدیر و پشتیبانی خواهد شد.