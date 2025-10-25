رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد در رویداد ملی تبادل فناوری از شرکت‌های دانش بنیان برای مشارکت دعوت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "سیدتیمور حسینی" در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد: به منظور مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی در نظر است به مناسبت هفته پژوهش سال جاری رویداد ملی (فن بازار) به کارگیری محصولات شرکت‌های دانش بنیان در محور‌های خدمات نوین ترافیکی-مدیریت پس رویدادی سوانح و حوادث-پیشگیری درحوزه ترافیک بابهره گیری از اصول H.S.E - معضل موتورسیکلت رانان متخلف و عابرین پیاده - نحوه بهره برداری از سامانه‌های هوشمند مدیریتی- نقش علوم شناختی در فرهنگ و آموزش ترافیک و پیش بینی و پیش دستی بر اساس علوم آینده پژوهی و داده پردازی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفائی ریاست جمهوری در نیمه دوم امسال برگزار گردد.

لازم به ذکر است که در این رویداد ملی-علمی از ظرفیت سازمان‌های ذینفع همانند راهداری‌ها و سازمان شهرداری‌ها و شورای عالی ترافیک وزارت کشور و سازمان هلال احمر و ... بهره برداری خواهد شد تا ان شاءالله با کمک نخبگان و خبرگان دانشگاهی به سمت کنترل هوشمندانه و فناورانه حل مسائل منبعث از ترافیک حرکت نماییم.

در این رویداد علاوه بر سفارش تولید و خرید از سوی سازمان‌ها ذی مدخل کشوری از برگزیدگان با اعطای امتیاز و اعتبار تقدیر و پشتیبانی خواهد شد.

برچسب ها: راهور ، فناوری
خبرهای مرتبط
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در هفته فراجا/ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌ها
کروکی‌های دقیق، کلید شفاف‌سازی پرونده‌های تصادف و احقاق حقوق شهروندان است
رئیس پلیس راهور: صدور گواهینامه رانندگی باید سختگیرانه باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
آخرین اخبار
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
ساخت ۵۷ درصد از بازار‌های میوه و تره‌بار در محلات کم برخوردار
برگزاری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» با حضور ۳هزار مجموعه مردمی در تهران
اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستان‌های منطقه یک افزوده می‌شود
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی/ قرار بازداشت نقض شد
کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید»؛ روایت اقتدار ایرانی با رونمایی از مجسمه «والرین» در میدان انقلاب
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: بریکس می‌تواند جهانی عادلانه‌تر مبتنی برقانون را رقم بزند
کاهش زمان سفر با تکمیل هم‌زمان دو پروژه ترافیکی در منطقه۸
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی و امتیازدهی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
۹۴ درصد افراد دارای معلولیت در خانه نگهداری می‌شوند
اجرای طرح «نذر خدمت» در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا
۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند