باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی و اعلام نتایج قرعه‌کشی این دوره اظهار داشت: امروز ۳ آبان ماه قرعه‌کشی دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و نتایج آن یک روز پس از برگزاری قرعه‌کشی اعلام می‌شود.

وی در خصوص آزاد شدن مبالغ بلوکه شده گفت: ۲۴ ساعت پس از اتمام ثبت‌نام، مبالغ بلوکه شده که ۵۰۰ میلیون تومان است، آزاد و به حساب ثبت‌نام کنندگان واریز می‌شود.

ضیغمی گفت: در این دوره دو خودروی وارداتی برای شرکت سایپا عرضه شده است که عبارت‌اند از: زوتی DL5 با قیمت در مبادی ورودی ۸۲۶ میلیون تومان به صورت قیمت قطعی و چانگان CS55 پلاس با قیمت یک میلیارد و۷۸۳ میلیون تومان که به صورت علی‌الحساب اعلام شده است.

وی گفت: در این دوره عرضه خودروها به صورت فروش فوق‌العاده و ۱۲۰ روزه به مشتریان تحویل داده می‌شود.