مدیر پروژه واردات خودرو گفت: امروز ۳ آبان ماه قرعه‌کشی دومین دوره عرضه خودرو‌های وارداتی انجام و نتایج آن یک روز پس از برگزاری قرعه‌کشی اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی و اعلام نتایج قرعه‌کشی این دوره اظهار داشت: امروز ۳ آبان ماه قرعه‌کشی دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و نتایج آن یک روز پس از برگزاری قرعه‌کشی اعلام می‌شود.

وی در خصوص آزاد شدن مبالغ بلوکه شده گفت: ۲۴ ساعت پس از اتمام ثبت‌نام، مبالغ بلوکه شده که ۵۰۰ میلیون تومان است، آزاد و به حساب ثبت‌نام کنندگان واریز می‌شود.

ضیغمی گفت: در این دوره دو خودروی وارداتی برای شرکت سایپا عرضه شده است که عبارت‌اند از: زوتی DL5 با قیمت در مبادی ورودی ۸۲۶ میلیون تومان به صورت قیمت قطعی و چانگان CS55 پلاس با قیمت یک میلیارد و۷۸۳ میلیون تومان که به صورت علی‌الحساب اعلام شده است.

وی گفت: در این دوره عرضه خودروها به صورت فروش فوق‌العاده و ۱۲۰ روزه به مشتریان تحویل داده می‌شود.

برچسب ها: خودروهای وارداتی ، واردات خودرو
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
بازار خودرو در چنته افزایش قیمت خودروسازان/ متقاضیان خودرو برای خرید دست نگه داشتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
این بازی‌ها درکشور تمام کنید وبیشتر از این مردم وملت را مسخره خود نکنید.
این دو مونتاژ کار را هم جمع کنید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
فقط دوتا خودرو بوده پس
۱
۱
پاسخ دادن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
آخرین اخبار
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت
همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده
تورم نان در یک سال دو برابر شد+ فیلم
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش باران در تهران نیست
دارایی‌های بانک آینده تعیین تکلیف می‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی اعلام شد/ آزادسازی مبالغ بلوکه شده تا چند ساعت آینده
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
تمرکز ایران اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی
اعلام آمادگی ایران برای راه‌اندازی بورس کالایی تاجیکستان
اولویت تامین گاز در زمستان امسال بخش خانگی است / تقویت فشار گاز کشور به ۹۸ درصد رسید
ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده سابق در تمامی شعب بانک ملی+ فیلم