امروز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۳ میلیون تومان 
سکه طرح قدیم ۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان
