باشگاه خبرنگاران جوان - مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برخورد سه دستگاه خودروی سواری پراید، پژو ۲۰۶ و دنا در جاده کمربندی قوچان به مشهد منجر به مصدومیت ۱۱ نفر شد.

محمد علیشاهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه که دیشب رخ داد، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد و تمامی مصدومان توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این حادثه، تصادف ۲ دستگاه خودروی پراید نیز در خواف، کمربندی روبروی دانشگاه رخ داد که ۶ مصدوم برجای گذاشت، یک مصدوم به صورت سرپایی درمحل درمان و پنج مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید حوالی ساعت ۲۱ دیشب در جاده گوارشک، حاشیه روستای نقاب منجر به مصدوم شدن پنج نفر شد که تمامی مصدومان این حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.

علیشاهی گفت: همچنین ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه ظهر دیروز یک شهروند مشهدی ساکن خیابان استاد یوسفی دچار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شد که با آمبولانس اورژانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شد.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.