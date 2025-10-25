نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.

 پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد.

 محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه تاکید کرد: اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد.

وی تصریح کرد: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد‌شونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها ( AMC ) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف شود و تنها، منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل گردد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، بگونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بانک ملی ورشکسته کامل بود که برای دادن تنفس مصنوعی به او بهترین بانک خصوصی ( بانک آینده ) را در او ادغام کردند تا از اضمحلال ( بانک ملی ) جلوگیری بکنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
این همون بانک هست که میگفت آینده روشن است؟ عجب
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خدا به علی انصاری صبر بده ، به غارت بیت المال عادت کرده بود
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
نصف ايران به دلالي و نصف ديگرش هم به مسافر كشي مشغولند. مسئولين هم صاحب چندين برج و ويلا به دزدي و چپاول بيت المال مشغولند از زنجاني ها چاي دبشي ها نيشكر هفت تپه اي ها بگير تا دزدان بانك اينده.
۰
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۲:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
موقعیی که ضخامت گردن دزد از یه حدی بیشتر شد
قوه قضائیه هم میترسه ورود کنه / قبول دارید ؟؟
۰
۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۲:۰۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
مشتریان بانک اینده / این اخبار ربطی به شما نداره
منظور از تائین تکلیف اینه که

مختصر پولی ته گاو صندوق مانده / که این پول چایی
برو بچه های خودمونه / من ا... توفیق
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ایران مالو میخواین چی کار کنین
۰
۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
منصور
۱۲:۰۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
از مقامات محترم و فرزندان خواهشمند است از این به بعد به بانک ملی مراجعه فرمایند / با تشکر مدیریت بانک اینده
۰
۶
پاسخ دادن
