باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد ابوافش، مدیر امداد پزشکی در غزه به الجزیره عربی گفت که رنج در مراکز درمانی غزه حتی پس از توقف بمبارانهای اسرائیل همچنان ادامه دارد.
او گفت: «خدمات بهداشتی اولیه به دلیل کمبود مداوم منابع، همچنان متزلزل هستند. کلینیکهای سیار و بیمارستانهای صحرایی برای جمعیت نوار غزه یک ضرورت فوری هستند.»
اسرائیل همچنان به تأخیر و جلوگیری از ارسال محمولههای کمکی که در توافق آتشبس وعده داده شده بود، ادامه میدهد. ابوافش گفت: «ما بسیار امیدواریم که تجهیزات لازم وارد شود و این بخش از آنچه بود بهتر شود.»
منبع: الجزیره