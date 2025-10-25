باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد ابوافش، مدیر امداد پزشکی در غزه به الجزیره عربی گفت که رنج در مراکز درمانی غزه حتی پس از توقف بمباران‌های اسرائیل همچنان ادامه دارد.

او گفت: «خدمات بهداشتی اولیه به دلیل کمبود مداوم منابع، همچنان متزلزل هستند. کلینیک‌های سیار و بیمارستان‌های صحرایی برای جمعیت نوار غزه یک ضرورت فوری هستند.»

اسرائیل همچنان به تأخیر و جلوگیری از ارسال محموله‌های کمکی که در توافق آتش‌بس وعده داده شده بود، ادامه می‌دهد. ابوافش گفت: «ما بسیار امیدواریم که تجهیزات لازم وارد شود و این بخش از آنچه بود بهتر شود.»

منبع: الجزیره