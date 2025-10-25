باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش سیما در ادامه طرح پخش فیلم‌های دنباله‌دار تاریخ سینما، از روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه سری فیلم‌های «ونوم» را پخش می‌کند و در ادامه سری فیلم‌های «جانوران شگفت‌انگیز» از تاریخ ۷ آبان‌ماه در جدول پخش این شبکه قرار می‌گیرد.

این شبکه در پی درخواست مخاطبان برای پخش آثار دنباله دار سینمایی جهان این هفته، یکشنبه ۴ آبان «ونوم» محصول ۲۰۱۸، دوشنبه ۵ آبان «ونوم: کارنیج وارد می‌شود» محصول ۲۰۲۱، سه شنبه ۶ آبان «ونوم» محصول ۲۰۲۴، چهارشنبه ۷ آبان «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها» محصول ۲۰۱۶، پنج شنبه ۸ آبان «جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد» محصول ۲۰۱۸ را ساعت ۲۱ و جمعه ۹ آبان «جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور» محصول ۲۰۲۲ را ساعت ۱۹ پخش خواهد کرد.

فیلم «ونوم» که توسط روبن فلیشر کارگردانی شده، یکشنبه شب ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ادی بروک یا همان ونوم که در ابتدا به عنوان دشمن مرد عنکبوتی معرفی شد، با گذشت زمان تبدیل به یک ضدقهرمان می‌شود که ابرقهرمان‌ها را همراهی می‌کند و یا علیه آنها است و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تام هاردی، میشل ویلیامز، ریز احمد، اسکات هیز و رید اسکات را نام برد.

فیلم «ونوم: کارنیج وارد می‌شود» به کارگردانی اندی سرکیس دوشنبه ۵ آبان ماه ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: روزنامه نگار ادی براک تلاش می‌کند زندگی خود را با میزبان بیگانه‌اش ونوم که به وی توانایی‌های فوق بشری داده است، سازگار کند. در این میان ادی تلاش می‌کند با یک قاتل زنجیره‌ای به نام کلیتوس کاسدی که پس از یک اعدام ناموفق از زندان فرار کرده و اکنون میزبان یک موجود بیگانه مشابه ونوم به نام کارنیج شده است، مقابله کرده و...

هنرمندانی، چون تام هاردی، میشل ویلیامز، وودی هرلسون، استفان گراهام، نائومی هریس، رید اسکات، آلفردو تاوارس، شان دلانی، ویلیام دبلیو باربور و پگی لو در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین فیلم «ونوم» محصول ۲۰۲۴ که توسط کلی مارسل کارگردانی شده، سه شنبه ۶ آبان ماه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ادی و ونوم که در حال فرار هستند، از دو سو تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. با سخت‌تر شدن شرایط، آن دو مجبور می‌شوند تصمیم دشواری بگیرند که می‌تواند به معنای پایان همراهی آن‌ها باشد و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تام هاردی، چویتل اجیوفور، جونو تیمپل، ریس ایفانز و استیون گراهام را نام برد.