درگیری خانواده عروس و داماد بر سر خرید ماشین لباسشویی جهیزیه، منجر به قتل یکی از برادران عروس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  ساعت ۸ صبح جمعه ۲ آبان ماه، مأموران کلانتری ۱۳۶ فرجام در تماس با بازپرس، سالار صنعتگر، از قتل مرد جوانی در بیمارستان خبر دادند.

با اعلام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز و مشخص شد مرد جوان شامگاه پنجشنبه اول آبان‌ماه همراه برادر و پدرش در حالی که زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند. تلاش کادر درمان برای نجات سه مجروح آغاز شد، اما یکی از برادر‌ها بر اثر شدت جراحت و خونریزی تسلیم مرگ شد.

در بررسی‌های اولیه معلوم شد عاملان جنایت دو برادر هستند که بعد از درگیری شبانه از محل متواری شده‌اند. بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور بازداشت دو متهم را صادر کرد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس پایتخت با آگاهی از اینکه دو برادر در یک کارگاه مخفی شده‌اند، در عملیاتی غافلگیرانه هر دو را دستگیر کردند.

متهمان در تحقیقات اولیه به قتل و مجروح کردن دو برادر و پدرشان اعتراف کردند. به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت، دو متهم در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
 
درگیری بر سر خرید ماشین لباسشویی

مرد جوان که از اتباع افغانستانی است درباره انگیزه درگیری گفت: «مقتول، برادر عروسمان بود. قرار بود برادرم چند روز دیگر ازدواج کند که این حادثه رخ داد.»

سر چه موضوعی درگیر شدید؟ جهیزیه. خانواده عروس می‌گفتند چند قلم از جهیزیه را داماد باید بخرد، اما ما می‌گفتیم وظیفه دختر است که جهیزیه بیاورد.

یعنی می‌گفتند همه جهیزیه را باید برادرت بخرد؟ نه. مشکل سر خرید ماشین لباسشویی بود. خانواده ما می‌گفت ماشین لباسشویی را باید عروس بیاورد و آنها می‌گفتند رسم ما این است که ماشین لباسشویی را داماد باید بخرد.

شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟ ما مقابل خانه عروس رفتیم تا از آنها بخواهیم ماشین لباسشویی را خودشان بخرند، اما دعوایمان شد و پدر و برادرانش را زدیم.‌
می‌دانی حال پدر و برادر دیگر مقتول هم وخیم است؟ متهم جوان، سرش را پایین می‌اندازد.

با خانواده عروس چطور آشنا شدید؟ همولایتی هستیم و به فاصله کمی از هم از افغانستان راهی ایران شدیم. برادرم از دخترشان خوشش آمد و با هم عقد کردند. قرار بود به‌زودی مراسم عروسی‌شان برگزار شود که این اتفاق افتاد.

قتل ، اخبار جنایی
Germany
ناشناس
۰۰:۰۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
فرهنگ ناب وارداتی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اگه مقتول قول بده زنده بشه من یه لباسشویی خرابه دارم تقدیمشون میکنم خخخخخخ نخبه هامون میرن کیا میان جاشون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
واقعا وحشی هستن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
این چه قانونی است که جهیزیه با خانواده دختر باشد باید نصف نصف باشد یا این که خانواده دختر از داماد پول بگیرند و وسایل جهیزیه را تهیه کنند همان کاری که پیامبر برای ازدواج علی و فاطمه سلام مالله کردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
حتى در اروپا اينگونه خبرهاي نژاد پرستانه نمي زنند.
۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ببخشید گفتن وتقعیت شد نژاد پرستانه
Germany
ناشناس
۰۰:۰۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
حتی در اروپا هم از واژه "نژاد پرستی" اینقدر سو استفاده نمیشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
با اين خبر نژاد پرستانه ات رگ بقيه نژاد پرستها را بر انگيختي.
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فائزه الف
۱۴:۳۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
برگ زرین دیگری از اتباع افغانستان

افغانستان قرار عروسی میزارن
میان اینجا همدیگه رو لت و پار میکنن
چرا؟
چون قانون افغانستان در دادگاهها سریع اجرا میشه ولی اینجا رافت اسلامی شامل حال همه است
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
عروسی وحوش
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بی فرهنگی تا کجا این هم شد زندگی هنوز شروع نشده جنگ اونم روی هیچ و پوچ
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
از این نوع افغانی ها باز هم مسئولین وارد ایران بکنند چون باعث اشتغال زائی برای پلیس آگاهی بیمارستان پزشکی قانونی قبرستان قوه قضائیه می شود خیلی هم عالی الا برکت الله
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۲۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
به شرط اینکه هم ولایتی خودشون رو بکشن! اول باید تعهد بدن!
Netherlands (Kingdom of the)
Bmsoq20
۱۲:۵۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
هر چه کرد،
ماشین لباسشویی کرد...
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خاک تو سرتون بخاطر هیچ وپوچ ی نفر کشته شد
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تو ندیده بودیش چه جوانی چه قد رانایی چه چیزی بود اما عجل محلتش نداد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
فکر کنم ایرانی نیستن
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
نه قاتل افغانیه و اونیکه مرده همولایتی یعنی ایرانیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
وقتی میگه هم ولایتی یعنی اون هم افغانستانی بوده دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
احتمالا اینها از جایی غیر از کره زمین امدند.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
آخ جیگرم سوخت اخخخخخخخ خدا جیگرتونو بسوزونه با جوون مردم چیکار کردی آخه سر گوشگوب برقی که عروسو نمیکشن
۱
۴
پاسخ دادن
۱۲
