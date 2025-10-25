درگیری خانواده عروس و داماد بر سر خرید ماشین لباسشویی جهیزیه، منجر به قتل یکی از برادران عروس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ساعت ۸ صبح جمعه ۲ آبان ماه، مأموران کلانتری ۱۳۶ فرجام در تماس با بازپرس، سالار صنعتگر، از قتل مرد جوانی در بیمارستان خبر دادند.

با اعلام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز و مشخص شد مرد جوان شامگاه پنجشنبه اول آبان‌ماه همراه برادر و پدرش در حالی که زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند. تلاش کادر درمان برای نجات سه مجروح آغاز شد، اما یکی از برادر‌ها بر اثر شدت جراحت و خونریزی تسلیم مرگ شد.

در بررسی‌های اولیه معلوم شد عاملان جنایت دو برادر هستند که بعد از درگیری شبانه از محل متواری شده‌اند. بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور بازداشت دو متهم را صادر کرد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس پایتخت با آگاهی از اینکه دو برادر در یک کارگاه مخفی شده‌اند، در عملیاتی غافلگیرانه هر دو را دستگیر کردند.

متهمان در تحقیقات اولیه به قتل و مجروح کردن دو برادر و پدرشان اعتراف کردند. به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت، دو متهم در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.



درگیری بر سر خرید ماشین لباسشویی

مرد جوان که از اتباع افغانستانی است درباره انگیزه درگیری گفت: «مقتول، برادر عروسمان بود. قرار بود برادرم چند روز دیگر ازدواج کند که این حادثه رخ داد.»

سر چه موضوعی درگیر شدید؟ جهیزیه. خانواده عروس می‌گفتند چند قلم از جهیزیه را داماد باید بخرد، اما ما می‌گفتیم وظیفه دختر است که جهیزیه بیاورد.

یعنی می‌گفتند همه جهیزیه را باید برادرت بخرد؟ نه. مشکل سر خرید ماشین لباسشویی بود. خانواده ما می‌گفت ماشین لباسشویی را باید عروس بیاورد و آنها می‌گفتند رسم ما این است که ماشین لباسشویی را داماد باید بخرد.

شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟ ما مقابل خانه عروس رفتیم تا از آنها بخواهیم ماشین لباسشویی را خودشان بخرند، اما دعوایمان شد و پدر و برادرانش را زدیم.‌

می‌دانی حال پدر و برادر دیگر مقتول هم وخیم است؟ متهم جوان، سرش را پایین می‌اندازد.

با خانواده عروس چطور آشنا شدید؟ همولایتی هستیم و به فاصله کمی از هم از افغانستان راهی ایران شدیم. برادرم از دخترشان خوشش آمد و با هم عقد کردند. قرار بود به‌زودی مراسم عروسی‌شان برگزار شود که این اتفاق افتاد.

