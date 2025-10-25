باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، دومین نشست کمیته علمی سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت» با حضور زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، مهدی مالمیر معاون راهبری، هماهنگی و امور استان‌های دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و دبیر علمی این رویداد، و سایر اعضای این کمیته در محل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت برگزار شد.

برگزاری جایزه بر اساس ماده ۱۹ قانون جوانی جمعیت

مالمیر در ابتدای سخنان خود با ابراز قدردانی از اعضای کمیته علمی و همراهی آنان در برگزاری جشنواره گفت: «جایزه ملی جوانی جمعیت» بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر سال برگزار می‌شود و امسال نیز سومین دوره آن در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای مدیریت این رویداد، ساختاری سه‌گانه شامل کمیته علمی، کمیته اجرایی و هیئت داوران طراحی شده است که کمیته علمی به‌عنوان رکن اصلی، مسئول طراحی شیوه‌نامه‌ها، شاخص‌ها و فرم‌های امتیازدهی است. در این فرایند پیشنهاد‌های اولیه از سوی کمیته سیاست‌گذاری دبیرخانه آماده و برای بررسی نهایی به کمیته علمی ارائه شده است.

تدوین فرم‌های امتیازدهی در هفت بخش

دبیرعلمی جشنواره با اشاره به شاخص‌های کلی مصوب ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: در مصوبه ستاد، شاخص‌های کلان مشخص شده، اما نحوه امتیازدهی به تفکیک بخش‌ها نیازمند طراحی دقیق بود. در همین راستا، فرم‌های امتیازدهی در هفت بخش شامل خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان طراحی و بازنگری شده است.

وی توضیح داد: در بخش خانواده در دو بعد کمی و کیفی، چند شاخص اصلی مدنظر است: تعداد فرزندان، فرزندآوری پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، ازدواج به هنگام زوجین و موفقیت‌های فرزندان. نحوه امتیازدهی بر اساس وزن هر شاخص از مجموع ۱۰۰ واحد تنظیم شده است. برای نمونه برای تعداد کل فرزندان، برای فرزندان متولد شده پس از قانون و برای مادران زیر ۲۰ سال هر یک امتیازات خاصی در نظر گرفته شده است.

شفافیت و راستی‌آزمایی اطلاعات شرکت‌کنندگان

معاون راهبری، هماهنگی و امور استان‌های دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با اشاره به اهمیت شفافیت و دقت در داوری گفت: فرم‌های خام داوری از روی فرم‌های امتیازدهی طراحی شده و هیئت داوران بر اساس آن، ارزیابی را انجام می‌دهد. بخشی از این فرآیند به‌صورت سیستمی به کمک نرم افزار و بخشی به‌صورت دستی انجام می‌شود تا کنترل و دقت بیشتری روی اطلاعات صورت گیرد.

وی افزود: برای راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان نیز تدابیری اندیشیده شده است؛ به‌ویژه در مرحله دوم داوری، با دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و معاونت نظارت و ارزیابی دبیرخانه مکاتبه خواهد شد تا مستندات تأیید شود.

مشارکت استان‌ها و پوشش رسانه‌ای

مالمیر با اشاره به نقش استان‌ها در برگزاری این جشنواره اظهار کرد: اگرچه جایزه ملی است، اما از استان‌ها خواسته‌ایم به‌صورت مشارکتی در سطح استانی نیز برنامه‌هایی برگزار کنند. مکاتبات لازم با استانداری‌ها و دستگاه‌های استانی انجام شده و انتظار می‌رود هر استان با توجه به ظرفیت‌های خود، رویداد‌های هم‌راستا با جشنواره ملی برگزار کند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه ملی و خبرگزاری‌ها انجام شده است و نشست خبری رسمی جشنواره نیز روز نهم مهرماه برگزار شد. جامعه امروز نسبت به این رویداد آشناست و خوشبختانه این دوره استقبال خوبی از این رویداد به عمل آمده است.

دبیر علمی جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت در پایان تأکید کرد: هدف ما طراحی فرآیندی شفاف، قابل اعتماد و منصفانه برای ارزیابی عملکرد نهاد‌ها و افراد در حوزه جوانی جمعیت است. با همکاری اعضای محترم کمیته علمی و حمایت دبیرخانه، امیدواریم سومین دوره این جشنواره به‌صورت منظم و با مشارکت گسترده برگزار شود.

شایان ذکر است، در این نشست هر یک از اعضا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ضرورت بازنگری در فرم امتیازدهی خانواده‌ها، تمرکز بر کاهش فاصله ازدواج تا فرزندآوری، توجه به شرایط واقعی و رعایت عدالت، بازتاب شاخص‌ها در نظام ارزیابی جشنواره، ضرورت شناسایی واقعی گروه‌های مردمی فعال در حوزه جمعیت و توجه به کیفیت و اثرگذاری فعالیت‌ها، پرهیز از نگاه صرفاً کمی در ارزیابی اقدامات، و اهمیت خلاقیت، شفافیت مالی و پایداری مجموعه‌های مردمی اشاره کرد.

همچنین لزوم توجه به مهارت‌های علمی و خانگی و فعالیت‌های فرهنگی علاوه بر ارزش‌گذاری بر موفقیت‌های تحصیلی و علمی خانواده‌ها، و نیز اشتغال‌های غیررسمی زنان، لحاظ شدن شاخص‌های علمی و مهارتی به صورت توأمان در ارزیابی‌ها، ضرورت ساده‌سازی فرم‌ها، افزایش انعطاف در ارزیابی‌ها و در نظر گرفتن خانواده‌ها و افرادی که پیش از اجرای قانون نیز در زمینه جمعیت فعالیت مؤثر داشته‌اند، از دیگر موارد مورد اشاره در این جلسه بود.