وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اهمیت اقتصاد سلامت و اصلاح نظام تعرفه‌های درمانی گفت: اصلاح تعرفه‌ها تنها یک تصمیم عددی نیست بلکه باید بر مبنای بهره‌وری، عدالت، خرید راهبردی خدمات و واقعی‌سازی هزینه‌ها انجام شود.

دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه در ارتباط وبیناری گردهمایی معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، افزود: شورای عالی بیمه وظیفه دارد هزینه واقعی خدمات درمانی را محاسبه و به دولت ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت اقتصادی کشور انجام گیرد.

وی ادامه داد: این امر نیازمند مشارکت فعال دانشگاه‌های علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و نهادهای اقتصادی کشور است تا با تعامل و گفت‌وگو بتوان به تصمیمات موثر دست یافت.

ارتقای نظام درمان و اقتصاد سلامت در گرو هم‌افزایی ملی است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت: تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت در سلامت و پایداری اقتصادی حوزه درمان باشد.

ظفرقندی ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه درمان در شرایط بحرانی کشور، بر ضرورت تحول در ساختار اقتصاد سلامت، تقویت نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و ارتقای سواد سلامت عمومی تاکید کرد.

وی ادامه داد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که توان علمی، انسجام سازمانی و تسلط کارشناسان حوزه درمان در کشور، نقطه اتکایی مطمئن برای مدیریت شرایط سخت است و امروز با افتخار می‌گوییم که نظام درمان ایران ظرفیت بالایی در پاسخگویی به حوادث و بحران‌ها دارد و این توان ملی باید بیش از پیش تقویت شود.

نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع درمانی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استقرار نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات بیان کرد: نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع درمانی است.

ظفرقندی افزود: این طرح از مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کشور آغاز شده و با شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌ها در سطوح دوم و سوم ادامه می‌یابد. هماهنگی و همراهی دانشگاه‌ها در اجرای دقیق این طرح نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد.

وی با تاکید بر لزوم نگاه کارشناسانه در توسعه خدمات ادامه داد: درخواست تاسیس یا تجهیز مراکز درمانی باید مبتنی بر اصول سطح‌بندی و نیاز واقعی منطقه باشد. توسعه نامتوازن نه‌تنها به بهبود خدمات کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت منابع محدود کشور می‌شود.

بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی فشار زیادی به حوزه سلامت وارد کرده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مشکلات ناشی از بدهی سازمان‌های بیمه‌گر عنوان کرد: در ماه‌های اخیر، بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی به بخش سلامت فشار زیادی به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی وارد کرده است.

ظفرقندی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح عالی کشور، فرآیند تسویه این بدهی‌ها در حال انجام است و مقرر شده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات در قالب اوراق تامین شود که این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مالی حوزه درمان را برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه سلامت و معیشت از اولویت‌های اصلی دولت هستند، ادامه داد: حل مسائل اقتصادی حوزه سلامت نیازمند همدلی، منطق و پیگیری مستمر است. تعامل نزدیک با صاحبان فرآیندها و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، مسیر دستیابی به ثبات مالی و توسعه خدمات درمانی را هموار می‌کند.

بی اطلاعی حدود ۴۰ درصد از بیماران دیابتی از بیماری خود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با تاکید بر اهمیت پیشگیری‌های درمانی عنوان کرد: پیشگیری فقط محدود به حوزه بهداشت نیست، بلکه در حوزه درمان نیز باید با رویکردی فعال دنبال شود.

ظفرقندی افزود: کاهش تصادفات جاده‌ای، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و دیابت و آموزش سبک زندگی سالم از محورهای اساسی سلامت پایدار است.

وی ادامه داد: امروز حدود ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به دیابت از بیماری خود آگاه نیستند. این مساله هزینه‌های سنگینی برای نظام سلامت ایجاد می‌کند، در حالی‌که با ارتقای سواد سلامت و آموزش همگانی می‌توان از بروز بسیاری از عوارض پیشگیری کرد.

این مسوول اظهار کرد: بنابراین باید از ظرفیت پلتفرم‌ها و رسانه‌های نوین برای آگاهی‌بخشی به مردم بیشترین استفاده را ببریم.

ظفرقندی با تاکید بر ضرورت گفت‌وگو، تعامل و آینده‌نگری در تصمیمات حوزه درمان افزود: توسعه نظام سلامت تنها با هم‌فکری، انسجام و کار تیمی محقق می‌شود.

وی گفت: باید با واقع‌بینی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌جانبه بتوانیم نظام درمان کشور را در مسیر پایداری و کارآمدی قرار دهیم. وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌ها و جامعه پزشکی، مصمم است تا گام‌های موثری در جهت ارتقای خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم بردارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تعرفه های درمانی ، خدمات درمانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
هزینه فیزیو اسکن کبد که فقط ۲ دقیقه زمان میبرد از ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومن شده ۳ میلیون ۴۰۰ هزار تومن یعنی افزایش ۱۵۰ درصدی به یکباره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حقوق بگیر بازنشسته
۱۷:۳۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خدا لعنتت کند مگر حقوق من معلم بازنشسته واقعیه ؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تعرفه های واقعی و تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی آنلاین...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
لطفا تعرفه ها رو واقعی کنید و سپس با بیمه های متخلف و پزشکانی که زیرمیزی می گیرند به شدت برخورد کنید.
نه اینکه رئیس نظام پزشکی شهرستان ... به پزشکان بگوید "حالا که تعرفه ها پایین است، زیرمیزی بگیرید!!!"
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منطق محاسبه
۱۹:۳۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بله ولی معیار تعرفه های واقعی باید درآمد حداقل حقوق باشد.
نسبت درآمد پزشک و حق تعرفه ویزیت درآمریکا به نسبت حداقل حقوق ایران( ۱۲۰ میلیون سالانه)به آمریکا( ۳۰ هزار دلار سالانه)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
سازمان تامین اجتماعی ۸ ماه تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان دارد اما اگر بیمه گزار ، حق بیمه خود را با تاخیر حتی یک روز پرداخت کند مشمول جریمه می‌شود و جریمه به شکل ربوی افزایش می یابد !!!
هیچکس هم‌پاسخگو نیست !
سوال از مراجع عظام :
حکم تاخیر ۸ ماهه در پرداخت حق الزحمه پزشکان توسط،سازمان‌های بیمه گر چیست ؟!! آنهم در کشوری که ۸ ماه قبل تمام قیمت‌ها حدود نصف قیمت فعلي بوده !!!
وقتی سیستم ‌‌on line نسخه نویسی ایجاد شد ، سازمان‌های بیمه گر گفتند ظرف ۴۸ ساعت ۹۰ درصد مبلغی که مربوط به بیمه است را پرداخت خواهند کرد - که البته یقین داشتیم دروغی بیشت نیست - الان با تاخیرهای ۷ و ۸ ماهه مواجه هستیم.
چند مرتبه پزشکان تصمیم داشته اند با بیمه ها قطع همکاری کنند که تا به حال فقط به خاطر رعایت حال بیماران که با توجه به شرایط کشور همه مردم در فشار اقتصادی هستند ، خویشتنداری کرده اند .
متاسفانه بیشتر جراحان هم به سمت دریافت زیر میزی های سنگین رفته اند.
دولت هم همچنان بله قربان گوی سازمان‌های مافیایی بیمه شده !
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
جناب وزیر!!!
چرا وزارت بهداشت سالهاست به بیمه های فاسد باج می‌دهد و گویی نوکر انها است ؟!
چرا بیمه ها ۶۰ سال حق بیمه می‌گیرند اما از تقبل هزینه درمان شانه خالی کرده و آنرا بر عهده بیمار و پزشک می‌گذارند؟!!!
در کدام کشور دنیا حق ویزیت یک پزشک متخصص در بخش دولتی معادل قیمت یک پفک نمکی و در بخش خصوصی معادل قیمت یک ویلو برنج تولید همان کشور است ؟!!!!
در کدام کشور دنیا حق ویزیت یک پزشک در بخش دولتی معادل صد گرم گوشت قرمز و در بخش خصوصی معادل سیصد گرم گوشت قرمز است ؟!!!!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اصلاح : یک کیلو برنج
Iran (Islamic Republic of)
میهمان
۱۹:۲۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
کجای دنیا آموزش پزشکی در انحصار پزشکان و وزارت بهداشت است
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۹:۳۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
معیار شما برای اصلاح تعرفه ها چیه. معیار باید بر مبنای جامعه باشد. حداقل درآمد سالانه در آمریکا ۳۰ هزار دلار است و در ایران ۱۲۰ میلیون ، حالا تعرفه و هزینه ها باید متناسب با این باشد. یعنی اگه درآمد یه پزشک تو آمریکا شد ۳۰۰ هزار دلار، درآمد پزشک تو ایران تو سال باید بشه یک میلیارد و دویست یعنی ماهی ۱۰۰ میلیون. آیا الان اینجوریه یا درآمد ماهانه یک میلیارد هست.
بله روش صحیح تناسب بندی بر مبنای حداقل حقوق هست نه محاسبه دلاری درآمد.
