چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با نمایش آثار ۴۳۰ هنرمند دارای معلولیت از ۳۱ استان ایران و ۱۴ کشور جهان از جمله افغانستان در فرهنگستان هنر تهران افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از ایران و ۱۴ کشور جهان در فرهنگستان هنر تهران گشایش یافت.

 در این رویداد که از اول تا هفتم آبان‌ماه ادامه دارد، ۴۳۰ هنرمند از ۳۱ استان ایران و ۱۴ هنرمند از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، روسیه، ترکیه، ژاپن و اسپانیا حضور دارند.

 محمدرضا مشهدی، دبیر جشنواره، از نمایش ۶۰ اثر در بخش بین‌الملل و برگزاری برنامه‌های جنبی شامل نشست‌های تخصصی، اجرای تئاتر و پخش آنلاین در ۳۰ کشور جهان خبر داد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران، با بازدید از نمایشگاه، این رویداد را «کم‌نظیر در دنیا» توصیف کرد و گفت: «در اینجا هنرمندانی را دیدم که بدون داشتن دست، زیباترین نقاشی‌ها را خلق کرده‌اند و افراد نابینا بهترین فرش‌ها را بافته‌اند. این آثار نشان می‌دهد می‌توان بر محدودیت‌های جسمی غلبه کرد.»

آیین پایانی جشنواره با تقدیر از برگزیدگان در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

