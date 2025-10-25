وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد گذرگاه‌های مرزی با افغانستان کماکان به دلایل امنیتی مسدود خواهد ماند. سخنگوی این وزارتخانه تأکید کرد که امنیت شهروندان پاکستانی بر منافع تجاری اولویت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی کماکان مسدود خواهد ماند.

طاهر حسین اندربی، سخنگوی این وزارتخانه، در نشست خبری در اسلام‌آباد تأکید کرد که امنیت شهروندان پاکستانی در اولویت قرار دارد و وضعیت کنونی مستلزم تدابیر کنترلی شدیدتر در امتداد مرزها است.

وی همچنین به پیامدهای اقتصادی بسته‌ماندن مرزها اشاره کرد و گفت این وضعیت منجر به افزایش چشمگیر قیمت مواد خوراکی در هر دو کشور شده است. به گفته وی، قیمت برخی کالاها مانند گوجه‌فرنگی در پاکستان تا پنج برابر افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود که اگرچه مذاکراتی با میانجی‌گری ترکیه و قطر در دوحه انجام و به امضای توافقنامه‌ای منجر شده، اما هنوز نشانه‌ای از بازگشایی قریب‌الوقوع مرزها مشاهده نمی‌شود.

گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان از یازدهم اکتبر و پس از درگیری‌های خونین مرزی که به کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای دو طرف انجامید، بسته شده است. این مسدودسازی تأثیر مستقیمی بر زندگی هزاران ساکن مناطق مرزی افغانستان گذاشته و بحران انسانی در این مناطق را تشدید کرده است.

برچسب ها: مرز افغانستان و پاکستان ، تنش بین افغانستان و پاکستان ، تجارت افغانستان و پاکستان
خبرهای مرتبط
تعلیق کامل ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر پاکستان
طالبان:
خشونت در مرز تورخم باید حل شود
ازسرگیری تجارت پاکستان و افغانستان پس از آتش‌بس با طالبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
آخرین اخبار
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
موزه لوور پس از سرقت، جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
طرح اسرائیل برای غزه پس از آتش‌بس
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
تحویل دومین محموله خانه‌های پیش‌ساخته چین به مهاجران افغانستان
آغاز اقدامات حقوقی در لندن برای محاکمه انگلیسی‌های شرکت کننده در جنگ غزه
اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تماس مستقیم روسیه و آمریکا انجام می‌دهد
هشدار آنروا در مورد فصل زمستان پیش رو برای فلسطینیان غزه
ساماندهی اتباع غیر مجاز ادامه داد؛ سازمان ملی مهاجرت در مراحل پایانی + فیلم
ادامه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر به نوار غزه
آغاز فاز دوم خط آهن خواف-هرات؛پیوند افغانستان به بازارهای جهانی تا دو سال آینده
آذربایجان همکاری‌های نفتی و گازی خود با افغانستان را گسترش می‌دهد
ادامه مسدودیت مرزهای پاکستان با افغانستان به دلایل امنیتی
مقام بهداشتی غزه: سیستم‌های پزشکی هنوز در وضعیت وخیمی هستند
۴۴۰۰ نفر در ایتالیا توسط کشیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از افغانستان و ۱۳ کشور جهان در تهران
رئیس جمهور برزیل: شورای امنیت و سازمان ملل دیگر کارایی ندارند
خبرنگار شهید فلسطینی برنده جایزه جهانی قهرمان آزادی مطبوعات شد
کارائیب در محاصره جاه طلبی ترامپ
نماینده پوتین: اوکراین و روسیه به «راه حل دیپلماتیک» در مورد جنگ نزدیک شده‌اند
مادورو: ونزوئلا به همراه دیگر کشور‌های آمریکای جنوبی مانع جنگ آمریکا می‌شود