طاهر حسین اندربی، سخنگوی این وزارتخانه، در نشست خبری در اسلام‌آباد تأکید کرد که امنیت شهروندان پاکستانی در اولویت قرار دارد و وضعیت کنونی مستلزم تدابیر کنترلی شدیدتر در امتداد مرزها است.

وی همچنین به پیامدهای اقتصادی بسته‌ماندن مرزها اشاره کرد و گفت این وضعیت منجر به افزایش چشمگیر قیمت مواد خوراکی در هر دو کشور شده است. به گفته وی، قیمت برخی کالاها مانند گوجه‌فرنگی در پاکستان تا پنج برابر افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود که اگرچه مذاکراتی با میانجی‌گری ترکیه و قطر در دوحه انجام و به امضای توافقنامه‌ای منجر شده، اما هنوز نشانه‌ای از بازگشایی قریب‌الوقوع مرزها مشاهده نمی‌شود.

گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان از یازدهم اکتبر و پس از درگیری‌های خونین مرزی که به کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای دو طرف انجامید، بسته شده است. این مسدودسازی تأثیر مستقیمی بر زندگی هزاران ساکن مناطق مرزی افغانستان گذاشته و بحران انسانی در این مناطق را تشدید کرده است.