بررسی جدید پژوهشگران استرالیایی نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض نور چراغ روشن هنگام شب می‌تواند پیامد‌های ناگواری را برای قلب به همراه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگران استرالیایی پس از بررسی ۱۳ میلیون ساعت داده‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض نور دریافتند که قرار گرفتن در معرض نور چراغ روشن در ساعت‌های تاریکی می‌تواند خطر نارسایی قلبی و حمله قلبی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این تأثیر در بزرگسالان جوان‌تر بیشتر قابل توجه بود.

به نقل از نیو اطلس، اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند که خوابیدن در اتاقی با نور متوسط ​​می‌تواند به سلامت قلب آسیب برساند، اما پژوهشگران «دانشگاه فلیندرز» (Flinders University) می‌گویند پژوهش آنها بزرگترین پژوهشی است که تاکنون به بررسی چگونگی تأثیر قرار گرفتن در معرض نور هنگام شب بر سیستم قلبی-عروقی پرداخته است.

پژوهشگران در این پروژه، ۸۸،۹۰۵ شخص ۴۰ سال به بالا را به مدت ۹.۵ سال تحت نظر گرفتند. همه شرکت‌کنندگان در پروژه بانک زیستی بریتانیا که یک مجموعه بزرگ از داده‌های پزشکی نیم میلیون داوطلب است، حضور داشتند. شرکت‌کنندگان، حسگر‌هایی را روی مچ دست خود بسته بودند تا میزان نوری را که روزانه در معرض آن قرار می‌گرفتند، ردیابی کنند.

پژوهشگران پس از تحلیل بیش از ۱۳ میلیون ساعت داده‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض نور، مقایسه آنها با سوابق پزشکی و تنظیم عوامل مؤثر بر سلامت قلب مانند ورزش، رژیم غذایی و ژنتیک دریافتند افرادی که بین ساعت ۱۲:۳۰ شب تا ۶:۰۰ صبح بیشتر در معرض نور قرار گرفته بودند، ۵۶ درصد بیشتر در معرض نارسایی قلبی و ۴۷ درصد بیشتر در معرض حمله قلبی نسبت به افرادی قرار داشتند که کمتر در معرض نور قرار گرفته بودند.

«دنیل ویندرد» (Daniel Windred) پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: این اولین پژوهش بزرگی است که نشان می‌دهد صرفاً قرار گرفتن در معرض نور هنگام شب، یک عامل خطر قوی و مستقل برای بیماری قلبی است. اختلال در ساعت شبانه‌روزی داخلی بدن با قرار گرفتن مکرر در معرض نور شدید هنگام شب و تاریکی هوا، شما را بیشتر در معرض خطر ابتلا به مشکلات خطرناک قلبی قرار می‌دهد.

«شان کین» (Sean Cain)، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: زنان ممکن است نسبت به اثرات نور که ساعت بدنشان را مختل می‌کند، حساس‌تر باشند و این، یافته‌های پژوهش‌های پیشین را تأیید می‌کند. در واقع، زنانی که هنگام شب در معرض سطوح بالای نور قرار گرفتند، خطرات نارسایی قلبی مشابهی با مردان داشتند که غیرمعمول است، زیرا زنان معمولاً نوعی محافظت طبیعی در برابر بیماری قلبی دارند.

جالب اینجاست که پژوهشگران دریافتند کسانی که طی روز بیشتر در معرض نور قرار می‌گیرند، مزایای محافظتی را برای سیستم قلبی-عروقی خود مشاهده می‌کنند. پیش از تعدیل متغیر‌های سبک زندگی، پژوهشگران دریافتند که قرار گرفتن در معرض نور روز، خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب را ۱۳ درصد، نارسایی قلبی را ۲۸ درصد و سکته مغزی را ۲۷ درصد کاهش می‌دهد.

نتایج این پژوهش از پژوهش پیشین پژوهشگران دانشگاه فلیندرز پشتیبانی می‌کند که نشان داد افرادی که بیشترین میزان قرار گرفتن در معرض نور را در طول روز تجربه کرده بودند، ۱۷ تا ۳۴ درصد کاهش در خطر مرگ داشته‌اند، اما افرادی که بیشترین میزان قرار گرفتن در معرض نور شبانه را داشته‌اند، ۲۱ تا ۳۴ درصد افزایش خطر مرگ را تجربه کرده‌اند. همچنین، نتایج این پژوهش با پژوهش دیگر این دانشگاه مطابقت دارد که نشان می‌دهد قرار گرفتن در معرض نور در اواخر شب می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را تا ۶۷ درصد افزایش دهد.

پژوهشگران قصد دارند بررسی‌های بیشتری را درباره میزان استفاده از نور شبانه در خانه‌ها، بیمارستان‌ها و شهر‌ها انجام دهند تا روش‌هایی را برای محدود کردن تأثیر آن بر سیستم قلبی-عروقی ابداع کنند.

این پژوهش در مجله JAMA Network Open به چاپ رسید.

منبع: ایسنا

