باشگاه خبرنگاران جوان- حسینی راد- محمد جعفری، مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان در جمع خبرنگاران رسانه‌های استان، گفت: «ترویج سبک زندگی سالم، ایرانی و اسلامی، نیاز امروز جامعه ماست و می‌تواند هزینه‌های درمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.»

‏ وی با اشاره به پوشش رایگان درمان‌های پرهزینه مانند ناباروری و بیماری‌های صعب‌العلاج، افزود: «این اقدامات در شرایطی که جامعه با اخبار منفی زیادی روبروست، بارقه امید را در دل مردم زنده می‌کند.



‏ جعفری با اعلام موفقیت ۳۹ درصدی درمان ناباروری در استان در سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: در کرمان، درمان ناباروری را رایگان کرده‌ایم و بیماران سایر استان‌ها و بیمه‌شدگان سایر صندوق‌های بیمه‌ای را نیز پوشش می‌دهیم.



‏ مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با اشاره به هزینه ۴۲۰ میلیارد تومانی درمان بیماران صعب‌العلاج در شش ماهه اول امسال، اظهار داشت: «از جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان استان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه‌شده روستایی هستند که توسط ۷۰۰ پزشک خانواده روستایی، ماما، دندان‌پزشک و دیگر عوامل تحت پوشش قرار می‌گیرند.



‏ وی با تاکید بر اجرای نظام ارجاع در مناطق روستایی، افزود: «بیش از ۸۰ درصد بیماران در روستا درمان می‌شوند و در صورت نیاز به متخصص، از نظام ارجاع استفاده می‌شود. همچنین ۱۵۰ مطب پزشک خانواده خصوصی نیز در شهرها فعال هستند.



‏ جعفری با اشاره به جمعیت ۵۰ میلیون نفری بیمه سلامت در کشور، گفت: «امروزه کسی نداریم که فاقد بیمه باشد و سالانه ۵ تا ۶ میلیون نفر افراد فاقد بیمه، بدون اطلاع، بیمه می‌شوند.»

‏ وی از پرداخت ماهانه بیش از ۴۰ میلیارد تومان حقوق به پزشکان خانواده روستایی و وجود ۲۱۰۰ موسسه درمانی طرف قرارداد با بیمه سلامت خبر داد و تاکید کرد: «سیاست درهای باز را برای قرارداد با مراکز درمانی دنبال می‌کنیم.



‏ جعفری با اشاره به رایگان بودن بیمه برای ساکنان شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر تا دهک پنجم درآمدی، افزود: «ساکنان دهک‌های بالاتر نیز متناسب با سطح درآمد خود، حق بیمه پرداخت می‌کنند.



‏ وی با بیان اینکه روزانه ۱۶ میلیارد تومان صرف خرید خدمات بیمه‌شدگان می‌شود، گفت: ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های درمان پرداختی ماست.



‏ مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد عوامل سلامت در حوزه وزارت بهداشت قرار دارد، تاکید کرد: «مصرف نمک و شکر و تحرک نداشتن، مواد غذایی ناسالم و فست‌فودها و رفتارهای پرخطر و رانندگی‌های ناایمن، بخشی از عوامل خطر هستند که باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها و مشارکت مردم برای ارتقای شاخص‌های سلامت، روی این مسائل کار شود.



‏ وی از ادارات ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز فرهنگی و حوزه‌های علمیه خواست در این زمینه همکاری کنند و شهروندان نیز شاخص‌های سلامت را مطالبه‌گری کنند.



‏ جعفری با بیان اینکه ۹۰ درصد خدمات بستری و ۷۰ درصد درمان سرپایی و خدمات تخصصی برخی بیماری‌ها رایگان است، بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها تاکید کرد و گفت: «هر ریال که در پیشگیری صرف شود، ۱۸ ریال صرفه‌جویی منابع را به دنبال دارد.



‏ وی با تاکید بر اینکه سبک زندگی ایرانی و اسلامی ارزان‌تر و سالم‌تر است، افزود: مدیریت خواب کافی و به‌موقع، تغذیه سالم و دوری از رفتارهای پرخطر، همگی در سبک زندگی سالم و اسلامی موثر هستند.



‏ جعفری با بیان اینکه ۲۵ درصد ایرانیان فشار خون دارند اما ۵۰ درصد آن‌ها از بیماری خود بی‌اطلاع هستند، گفت: «وظیفه ما این است که با کمک رسانه‌ها، شهروندان را به تفکر در سلامت وادار کنیم.



‏ وی در پایان با اشاره به مضرات فست‌فود و قلیان، بر لزوم آموزش این مضرات به دانش‌آموزان به شیوه‌ای قابل درک تاکید کرد.

وی گفت: متاسفانه 60درصد دانش آموزان ما با مشکل اضافه وزن روبرو هستند و حتی کلاس ورزش در مدارس مظلوم واقع شده است وگاها حتی والدین نیز از برگزاری کلاس ریاضی بجای ورزش استقبال می کنند.



جعفری تصریح کرد: ائمه جماعات مساجد را برای ترویج سبک زندگی سالم ایرانی واسلامب باید فعال کنیم واین مساله را ما از امام جمعه کرمان در دیدار خودمان در آغازین روز از هفته بیمه سلامت مطرح کردیم.





