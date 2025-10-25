باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- غلامعلی فتحی، مدیرکل تعاون روستایی لرستان، با اشاره به خرید سیب پادرختی از باغداران گفت: از ابتدای برداشت سیب پاییزه تاکنون، بالغ‌بر ۴۰۰ تُن سیب پادرختی خریداری شده است.

وی افزود: امسال قیمت سیب بالا بود و خرید سیب پادرختی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. سال قبل ۸۰۰ تُن سیب پادرختی توسط تعاون روستایی خریداری شد ولی امسال این رقم به ۴۰۰ تُن رسیده است.

فتحی درباره قیمت سیب پادرختی توضیح داد: قیمت هر کیلو سیب پادرختی ۲۹ هزار تومان اعلام شده و باغداران می‌توانند سیب‌های خود را به تعاون روستایی تحویل دهند. پس از جمع‌آوری، این سیب‌ها برای فرآوری به کارخانجات استان‌های دیگر ارسال می‌شوند.

ذخیره‌سازی سیب‌های باکیفیت

مدیرکل تعاون روستایی لرستان درباره ذخیره‌سازی سیب گفت: با توجه به تولید حدود ۷۰ هزار تُن سیب در استان، بخشی از سیب‌های مرغوب در سردخانه‌ها ذخیره می‌شوند تا در ایام یلدا و نوروز با قیمت مناسب عرضه شوند.

وی افزود: امسال سیب‌های باکیفیت در سردخانه‌های خرم‌آباد و بروجرد ذخیره می‌شوند. ظرفیت این سردخانه‌ها حدود ۲۵ هزار تُن است تا در ایام نوروز مشکلی برای عرضه بازار نداشته باشیم

فتحی به اهمیت خرید سیب پادرختی برای حمایت از کشاورزان اشاره کرد: حدود ۱۰ درصد از سیب‌های تولیدی به‌صورت پادرختی هستند. با خرید این سیب‌ها، کشاورزان متضرر نمی‌شوند و از طریق فرآوری می‌توان محصولات دیگری مانند سرکه، پوره، ترشک و لواشک، مربا، مارمالاد، آب‌میوه و میوه خشک تولید و وارد بازار کرد.

تمرکز خرید در بروجرد

فتحی در پایان تأکید کرد: خرید سیب پادرختی همچنان ادامه دارد و در شهرهایی که باغات سیب دارند، تعاون روستایی آماده خرید است. بخش عمده‌ای از سیب‌ها مربوط به بروجرد است که به‌عنوان قطب سیب استان شناخته شده است.