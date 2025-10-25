در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳۱ هزار و ۱۵۲ واحد در سطح ۳ میلیون و ۵۶ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۱۹ هزار و ۷۱۶ واحد در سطح ۳ میلیون و ۶۰ هزار واحدی ایستاد. فولاد، فملی و نوری سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش هزار و ۱۴۶ واحدی در تراز ۹۰۰ هزار و ۸۳۴ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، وبملت و دارایکم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

