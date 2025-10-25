باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرکل انتقال خون لرستان، علی سوری، اعلام کرد که مصرف خون و فرآورده‌های خونی طی هفت ماهه امسال در استان ۹.۸ درصد رشد داشته است. وی افزود: افزایش مصرف خون در استان به دلیل افزایش اعمال جراحی در بیمارستان‌ها و نیاز بیماران به تزریق خون بوده است.

سوری به کاهش مراجعه اهداکنندگان با شروع فصل سرما اشاره و یادآور شد:هر ساله با سرد شدن هوا، کوتاه شدن طول روز و شیوع بیماری‌های فصلی آمار اهدای خون کاهش پیدا می‌کند، در حالی که نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی و مستمر است و به فصل خاصی محدود نمی‌شود.

فراخوان عمومی برای نجات جان بیماران

مدیرکل انتقال خون لرستان از عموم مردم، به ویژه جوانان و بانوان، دعوت کرد با حضور در پایگاه‌های اهدا، نقش خود را در نجات جان بیماران ایفا کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن فصل سرد و افزایش تصادفات رانندگی به دلیل شرایط نامساعد جاده‌ای، از مردم انتظار می‌رود همچنان یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند و با حضور در مراکز اهدا، برای استمرار این کار خیرخواهانه پیش قدم شوند.

۳۳ هزار واحد خون در شش ماه نخست اهدا شد

سوری همچنین آمار اهدای خون در شش ماهه نخست امسال را ۳۳ هزار و ۳۶۶ واحد اعلام کرد و تاکید کرد که مشارکت اهداکنندگان نقش بسیار ارزشمندی در تأمین نیاز بیماران دارد.