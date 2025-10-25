وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: برنامه عملیاتی امسال سازمان امور مالیاتی، وصول ۱۱۰ همت از محل فرار مالیاتی پیش‌بینی شده که امیدواریم با برنامه ریزی درست نسبت به وصول این مبلغ اقدام کنیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله در ابتدای سال، یک برنامه عملیاتی را برای واحدهای اجرایی که در ادارات کل امور مالیاتی ما در سراسر کشور حضور دارند، تعیین و به آن‌ها ابلاغ می‌کند تا اقدامات لازم را به انجام برسانند. بر مبنای اقداماتی که صورت می‌گیرد، مرکز بازرسی آن‌ها را ارزیابی  و گزارش‌هایی ناظر بر پیشرفت کار به رئیس کل سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.

وی در ادامه افزود:در برنامه عملیاتی امسال سازمان امور مالیاتی، وصول ۱۱۰ همت از محل فرار مالیاتی پیش‌بینی شده  که امیدواریم با اقدامات و برنامه‌هایی که در دست داریم، موفق شویم نسبت به وصول این مبلغ اقدام کنیم.

مستوفی بیان کرد:تا به امروز، در واقع پس از پیگیری‌هایی که انجام شده، در شش ماهه توانسته‌ایم ۱۱ همت را صرفاً در منبع مالیات بر درآمد (شامل اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش ناظر بر کتمان درآمد) وصول  کنیم.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی،  توضیح داد:اقدامات خود را به نحوی پیش خواهیم برد که اطلاعات مالیات شخصی وصول شده و جرایم موضوع ماده را نیز به این مبلغ اضافه کنیم تا در پایان سال به هدف‌گذاری خود دست یابیم.

وی در مورد عملکرد سال گذشته نیز اشاره کرد:سال گذشته با مجموع اقداماتی که انجام شده بود، این مبلغ (وصولی از محل فرار مالیاتی) در کل کشور ۳۶ همت بود که سازمان امور مالیاتی موفق شده بود نسبت به وصول آن اقدام کند.

برچسب ها: فرار مالیاتی ، مالیات
خبرهای مرتبط
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
کاهش چشمگیر خطا‌های انسانی با استفاده از سامانه صورت‌حساب الکترونیکی
افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان با اجرای صورت‌حساب الکترونیکی
توضیح سازمان مالیات درباره برداشت ۶ همت از حساب شرکت نفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
آخرین اخبار
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت
وزیر اقتصاد برنامه رشد عدالت‌محور را ابلاغ کرد
تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن روغن در ۶ ماه نخست سال
سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن به کمتر از پنج درصد رسید
صفر تا ۱۰۰ تولید خودرو‌های داخلی توسط وزارت صمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
صادرات شیرخشک صنعتی ۴۵ درصد افزایش یافت
حداکثر قیمت هر کیلو قارچ برای مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان
قیمت عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز افزایش یافت
همه چیز درباره فیصله بانک سابق آینده
تورم نان در یک سال دو برابر شد+ فیلم
افزایش ۱۳۰ درصدی ذخایر نفت‌گاز در کشور
سوخت زمستانی نیروگاه‌ها آماده است
تغییرات جدید در نحوه محاسبه نرخ ارز مسافران خارج از کشور
وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال
شناسایی و ابطال بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر/ برداشت غیر مجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله ارزی در بازار ارز تجاری ثبت شد
تا ۱۰ روز آینده خبری از بارش باران در تهران نیست
دارایی‌های بانک آینده تعیین تکلیف می‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ آبان‌ماه
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی اعلام شد/ آزادسازی مبالغ بلوکه شده تا چند ساعت آینده
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
تمرکز ایران اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی
اعلام آمادگی ایران برای راه‌اندازی بورس کالایی تاجیکستان