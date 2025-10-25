وصول ۱۱۰ همت فرار مالیاتی تا پایان سال

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله در ابتدای سال، یک برنامه عملیاتی را برای واحدهای اجرایی که در ادارات کل امور مالیاتی ما در سراسر کشور حضور دارند، تعیین و به آن‌ها ابلاغ می‌کند تا اقدامات لازم را به انجام برسانند. بر مبنای اقداماتی که صورت می‌گیرد، مرکز بازرسی آن‌ها را ارزیابی و گزارش‌هایی ناظر بر پیشرفت کار به رئیس کل سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.

وی در ادامه افزود:در برنامه عملیاتی امسال سازمان امور مالیاتی، وصول ۱۱۰ همت از محل فرار مالیاتی پیش‌بینی شده که امیدواریم با اقدامات و برنامه‌هایی که در دست داریم، موفق شویم نسبت به وصول این مبلغ اقدام کنیم.

مستوفی بیان کرد:تا به امروز، در واقع پس از پیگیری‌هایی که انجام شده، در شش ماهه توانسته‌ایم ۱۱ همت را صرفاً در منبع مالیات بر درآمد (شامل اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش ناظر بر کتمان درآمد) وصول کنیم.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، توضیح داد:اقدامات خود را به نحوی پیش خواهیم برد که اطلاعات مالیات شخصی وصول شده و جرایم موضوع ماده را نیز به این مبلغ اضافه کنیم تا در پایان سال به هدف‌گذاری خود دست یابیم.

وی در مورد عملکرد سال گذشته نیز اشاره کرد:سال گذشته با مجموع اقداماتی که انجام شده بود، این مبلغ (وصولی از محل فرار مالیاتی) در کل کشور ۳۶ همت بود که سازمان امور مالیاتی موفق شده بود نسبت به وصول آن اقدام کند.