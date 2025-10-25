باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رودیون میروشنیک، نماینده وزارت امور خارجه روسیه در امور اوکراین گفت: اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جلوگیری تماس مستقیم بین روسیه و ایالات متحده در مورد حل بحران اوکراین انجام می‌دهد و به دنبال بازگرداندن کاخ سفید به سیاست‌های جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا است.

نماینده روسیه خاطرنشان کرد: «متاسفانه کشور‌های اروپایی موضع جنگ‌طلبانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. آنها در واقع از همه روش‌ها برای جلوگیری از تماس مستقیم دو جانبه بین روسیه و اوکراین، بین مسکو و واشنگتن، دقیقاً برای حل و فصل مسائل مربوط به رویارویی استفاده می‌کنند.»

میروشنیک تأکید کرد: «برای مدت طولانی، بیش از سه سال، ایالات متحده به عنوان موتور محرک فعالیت‌های ضد روسی و تنش نظامی عمل می‌کرد. اکنون کشور‌های اصلی اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان به دنبال بازگرداندن دولت آمریکا به همان مسیری هستند که توسط [جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا] استفاده شد.»

وی گفت: «اتحادیه اروپا به دنبال بازگرداندن ایالات متحده به «ادامه تأمین مالی، تأمین تجهیزات نظامی و ایجاد پوشش دیپلماتیک برای بی‌قانونی‌هایی است که در خاک اوکراین در حال وقوع است.»

منبع: تاس