آیین افتتاح طرح نو و بهسازی ورزشگاه وحدت با حضور شهردار منطقه ۱۴ تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، جمعی از پیشکسوتان فوتبال کشور و مدیران حوزه ورزش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، در این مراسم که با حضور پیشکسوتان نام‌آشنایی ورزشی همچنین عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزارشد، ابتدا دل‌نوشته‌ای درباره تاریخچه و خاطرات باشگاه وحدت قرائت شد و از مدیران فعال در توسعه فضا‌های ورزشی منطقه تقدیر به‌عمل آمد.

امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به اینکه در این پروژه بیش از پنج هزار متر مربع فضای ورزشی «وحدت» نوسازی و به تجهیزات جدید مجهز شده است، همچنین از برنامه‌های آینده منطقه برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی خبر داد.

وی با اشاره به تعویض چمن چند زمین، ساخت چهار زمین فوتبال جدید، احداث زمین بدمینتون و زمین اسکیت به عنوان پروژه‌های سال جاری، بر اولویت مدیریت شهری منطقه ۱۴ برای ارتقای و افزایش سرانه و ظرفیت‌های ورزشی جهت بهره‌مندی خانواده‌ها و نسل جدید تاکید کرد.

شهرابی یاداور شد: اجرای این طرح‌ها در راستای گسترش عدالت ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده‌اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران و پیشکسوتان حاضر نیز در حاشیه این آیین، توسعه و تجهیز سرانه‌های ورزشی در مناطق شهری را از عوامل مهم ایجاد نشاط اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کردند و عملکرد منطقه ۱۴ را در اجرای پروژه‌های اثرگذار ورزشی مثبت و ارزشمند ارزیابی نمودند.

گفتنی است:ورزشگاه وحدت که از سال ۱۳۳۴ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین زمین‌های فوتبال جنوب تهران شناخته می‌شود، اکنون با تلاش شهرداری منطقه ۱۴ بازسازی و با چمن مصنوعی جدید بهسازی و به تجهیزات جدید مجهز شده است.