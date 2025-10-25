سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از امروز، نحوه قیمت‌گذاری ارز مسافرتی بر اساس مکانیزم جدیدی در تالار دوم مرکز مبادله انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ابلاغ شیوه جدید محاسبه و خرید ارز مسافران خارج از کشور خبر داد. او اعلام کرد که از امروز، نحوه قیمت‌گذاری ارز مسافرتی بر اساس مکانیزم جدیدی در تالار دوم مرکز مبادله انجام می‌شود.

بالسینی توضیح داد: با توجه به اینکه مسافران خارج از کشور معمولاً دارای سطح مشخصی از تمکن مالی هستند، از امروز و با ابلاغ بانک مرکزی قرار است قیمت‌گذاری ارز مسافرتی بر مبنای نرخ ارز کشف شده در تالار دوم ارز تجاری مرکز مبادله بعلاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس انجام شود.

او افزود: این نرخ به همراه هزینه‌ای که به عنوان هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس در نظر گرفته می‌شود، تشکیل‌دهنده نرخ ارز مسافران خواهد بود. این نرخ ثابت نبوده و با توجه به نوسانات تالار دوم مرکز مبادله، به صورت روزانه مشخص و اعلام خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادله ارز همچنین گفت: مسافرانی که به بانک‌های عامل خود، شامل بانک‌های ملی، ملت و سامان مراجعه می‌کنند، نرخ‌های مبتنی بر این روش قیمت‌گذاری را دریافت خواهند کرد.

بالسینی تصریح کرد که این تغییر شیوه قیمت‌گذاری صرفاً برای ارز مسافرتی است و سایر اشکال ارز خدماتی، از جمله ارز دانشجویی، ارز درمانی و ارزی که فدراسیون‌های ورزشی برای سفر‌های خارجی دریافت می‌کنند، تغییری نخواهد کرد و این موارد همچنان بر اساس مکانیزم قبلی محاسبه خواهند شد.

