در شش ماهه نخست سال جاری 82 طرح صنعتی و غیر صنعتی در کمیته پایش شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت: در شش ماهه نخست امسال،11جلسه کمیته پایش طرح های صنعتی و غیر صنعتی برگزار و 82 فقره قرارداد بررسی و تعیین تکلیف شدند.

وی گفت: برگزاری این جلسات نقش موثری در تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیر فعال و شتاب بخشیدن به پیشرفت ساخت و سازها و بهره برداری از طرح ها دارد.

" علیرضا راشکی " خاطر نشان کرد: این جلسات با دعوت از صاحبان قراردادها و شنیدن نظرات و مشکلات آنان و ارائه گزارشات میدانی کارشناسان حوزه های مرتبط برگزار می شود و به طرح ها جهت تکمیل و ادامه ساخت و ساز و یا بهره برداری اعطای مهلت داده شده و در صورت عدم ارائه برنامه مدون و منابع لازم فسخ قرارداد می گردند.

وی عنوان کرد: بر اساس تصمیمات کار گروه کمیته پایش تعداد 30 قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات و رعایت ضوابط پس از چندین مرحله اخطار پس از طی مراحل قانونی فسخ و منجر به آزاد سازی 50000 متر مربع زمین خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: نگاه کار گروه کمیته پایش،حمایت گرایانه، حفظ بیت المال، صیانت از اراضی ملی، بهره وری بیشتر از منابع، تسریع در بهره برداری از طرح ها به منظور رونق تولید و افزایش اشتغال پایدار است.

وی یادآور شد: زمین های آزاد شده نیز به منظور توسعه صنعت و تولید و اشتفال پایدار به سرمایه گذاران و کارآفرینان واجد شرایط واگذار می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان در بخش پایانی این خبر تصریح کرد: در سال گذشته نیز تعیین تکلیف 201 قرارداد راکد و فسخ 95 قرارداد در کمیته پایش انجام شد که این باعث آزادسازی 100000مترمربع زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گردید.

منبع شهرک صنعتی سیستان و بلوچستان