باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال میزان صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، تقاضا از سوی خریداران خارجی برای زعفران وجود دارد.

به گفته وی، پیک صادرات در ۶ ماهه دوم است که افزایش صادرات با رفع موانع خواهیم داشت که در صورت تحقق ۵۰ درصد رشد صادرات در نیمه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل خواهیم داشت.

وی قیمت هرکیلو زعفران پوشال ۹۷ میلیون تومان و نگین ۱۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: قیمت زعفران تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست که براین اساس شرایط بازار تابع میزان تولید و عرضه زعفران خواهد بود. گفتنی است قیمت زعفران نسبت به ابتدای فصل برداشت کاهشی بوده است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ۱۴۰ هزارهکتار زیرکشت زعفران است، گفت: با توجه به آنکه گیاه زعفران زیرزمین است، از این رو تا زمانیکه برداشت انجام نشود، برآوردی راجع به کاهش یا افزایش نداریم. گفتنی است آمارهای اعلامی کارشناسان برآوردی است .