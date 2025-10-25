باشگاه خبرنگاران جوان- دومین محموله کمک‌های بشردوستانه چین به وزارت امور مهاجرین طالبان شامل ۱۵۶ خانه پیش‌ساخته، جهت اسکان آوارگان و مهاجرین بازگشته، تحویل شد.

در مراسم تحویل، عبدالرحمان راشد، معاون وزارت مهاجرین طالبان، از دولت و مردم چین قدردانی و این اقدام را نماد دوستی و همکاری‌های بشردوستانه دو کشور خواند.

وی همچنین خواستار ادامه همکاری‌ها برای حل مشکلات بازگشت‌کنندگان شد.

بائو خوهوی، معاون سفارت چین در کابل، با اشاره به روابط تاریخی دو کشور، بر تعیین چین به حمایت همه‌جانبه از مردم افغانستان تأکید کرد و گفت این کمک‌ها برای تأمین سرپناه و امکانات ضروری تهیه شده است.

این محموله بخشی از کمک ۱۰۰ میلیون یوانی چین است که بخش اول آن پیشتر ارسال شده بود. چین در سال‌های اخیر از ارسال‌کنندگان اصلی کمک‌های بشردوستانه شامل سرپناه، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به افغانستان بوده است.